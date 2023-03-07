Трамвай желаний. Зачем в Барнауле решили строить свои вагоны и сколько их нужно?

Производство собственных трамваев может начаться уже в ближайший год-два

07 марта 2023, 06:16, Вячеслав Кондаков

Фото: сообщество транспорт в Барнауле

Новое предприятие по сборке трамваев может появиться в ближайшие годы в Барнауле. Инициатором проекта выступают администрация города, правительство Алтайского края и ИСК "Союз". Рассказываем, что известно о проекте собственного завода по производству трамваев и сколько их нужно, чтобы обновить весь электротранспорт в столице края.

Что за трамваи планируют производить?

Инвестор пока не раскрывает деталей проекта. Как пояснили в мэрии, в Барнауле уже есть подходящие производственные площадки. Директор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин объяснил, что проработаны и вопросы с потенциальными поставщиками комплектующих для электротранспорта. Предположительно, завод будет базироваться на площадке "Алтайгеомаш", учредителем которого и является известный бизнесмен. На новом заводе будут не только собирать вагоны, но и делать для них комплектующие. Ближайшее от Барнаула предприятие, где производят трамваи, – "Уралтрансмаш" в Екатеринбурге.

В регионе уже создана рабочая группа, участники которой просчитали ежегодную потребность в обновлении состава электротранспорта. Эксперты также проработали дорожную карту проекта – она предполагает выпуск пилотного экземпляра трамвая менее чем через год.

"Создание подобного предприятия – это достаточно перспективное направление, очень актуальное как для Алтайского края, так и для Барнаула в частности. Несмотря на ежегодное проведение капитально-восстановительных работ, большая часть вагонов имеет высокую степень изношенности. На сегодняшний день городу необходимо комплексное обновление трамвайного парка", – приводит мэрия слова Вячеслава Франка.

Как будут выглядеть барнаульские вагоны?

Пока неизвестно. Эксперты предполагают, что в Барнауле могут производить вагоны КТМ-19. Цена таких трамваев с высоким полом составляет около 22 миллионов рублей. Также инвестор может взять за основу низкопольные вагоны АКСМ-621.03 стоимостью около 24 миллионов рублей. Согласно предварительным расчётам, цена за один вагон может быть ниже стоимости трамваев, выпускаемых на рынке, примерно до 10%.

Сколько вагонов в год будут выпускать?

Новое предприятие по сборке трамваев в Барнауле сможет производить до 10-12 вагонов в год при выходе на полную нагрузку. Как пояснили amic.ru в пресс-службе администрации краевой столицы, для того чтобы полностью обновить парк МУП "Горэлектротранс", новое предприятие должно произвести около 100 вагонов. На это потребуется 9-10 лет.