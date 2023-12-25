Трассы в Алтайском крае будут перекрывать два дня подряд

Участки и время, в которые будет действовать ограничение на движение, могут измениться

25 декабря 2023, 20:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

25 и 26 декабря в Алтайском крае ограничат движение по Чуйскому тракту. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Перекрытие будет действовать на следующих участках:

– 25 декабря 2023 года с 22:00 до 23:40 по маршруту Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – Контошино;

– 26 декабря 2023 года с 00:20 до 01:10 на а/д подъезд к с. Косиха.

Отмечается, что время и маршруты могут изменяться. Водителей просят заранее продумывать пути объезда.

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