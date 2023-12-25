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Трассы в Алтайском крае будут перекрывать два дня подряд

Участки и время, в которые будет действовать ограничение на движение, могут измениться

25 декабря 2023, 20:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

25 и 26 декабря в Алтайском крае ограничат движение по Чуйскому тракту. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Перекрытие будет действовать на следующих участках: 

– 25 декабря 2023 года с 22:00 до 23:40 по маршруту Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – Контошино;

 – 26 декабря 2023 года с 00:20 до 01:10 на а/д подъезд к с. Косиха.

Отмечается, что время и маршруты могут изменяться. Водителей просят заранее продумывать пути объезда.

Ранее власти Барнаула рассказали о том, как в новогодние праздники будет работать общественный транспорт.

Алтайский край Дороги

Комментарии 4

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Александр

12:04:25 26-12-2023

Как можно продумывать пути объезда на Чуйском тракте? Не понимаю .

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Гость

07:28:17 28-12-2023

Ну например по воздуху или по полю

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Александр

09:29:49 28-12-2023

Через заринск можно объехать, знать нужно родные просторы

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Гость

11:40:01 31-12-2023

Гость (07:28:17 28-12-2023) Ну например по воздуху или по полю... 👍🤣🤣🤣

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