Трассы в Алтайском крае будут перекрывать два дня подряд
Участки и время, в которые будет действовать ограничение на движение, могут измениться
25 декабря 2023, 20:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
25 и 26 декабря в Алтайском крае ограничат движение по Чуйскому тракту. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
Перекрытие будет действовать на следующих участках:
– 25 декабря 2023 года с 22:00 до 23:40 по маршруту Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – Контошино;
– 26 декабря 2023 года с 00:20 до 01:10 на а/д подъезд к с. Косиха.
Отмечается, что время и маршруты могут изменяться. Водителей просят заранее продумывать пути объезда.
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12:04:25 26-12-2023
Как можно продумывать пути объезда на Чуйском тракте? Не понимаю .
07:28:17 28-12-2023
Ну например по воздуху или по полю
09:29:49 28-12-2023
Через заринск можно объехать, знать нужно родные просторы
11:40:01 31-12-2023
Гость (07:28:17 28-12-2023) Ну например по воздуху или по полю... 👍🤣🤣🤣