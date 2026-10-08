НОВОСТИОбщество

Тренд на наличные. Россияне все чаще хранят деньги "под подушкой"

Доля тех, кто предпочитает наличные, стала максимальной с весны 2022 года

08 октября 2026, 08:54, ИА Амител

Накопления / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Накопления / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Наличные деньги набирают популярность среди россиян как способ хранения средств. Ткаие данные приводит газета "Известия" со ссылкой на исследование инФОМ.

Согласно опросу, проведенному по заказу Банка России, в сентябре такой вариант сочли предпочтительным 38% респондентов — это на 6 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Такой рост стал максимальным с весны 2022 года.

При этом 37% опрошенных отдают предпочтение банковским счетам. Для сравнения: в сентябре 2025 года долю тех, кто выбирал хранение средств через кредитные организации, зафиксировали на уровне 43%.

Ранее россиянам посоветовали больше зарабатывать, если не получается копить. Рост доходов эффективнее экономии — если только вы не тратите слишком много.

Экономика Россия опросы деньги

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

09:04:01 08-10-2026

россиянам посоветовали больше зарабатывать, если не получается копить
Какой ценный совет! Особенно для бюджетников дотационного региона.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

11:25:17 08-10-2026

Гость (09:04:01 08-10-2026) россиянам посоветовали больше зарабатывать, если не получает...
Поверьте, НЕ бюджетникам ещё хуже! В позапрошлом месяце заработали как бюджетники, в прошлом меньше бюджетников, а со следующего нужно бегать искать работу... как то так.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:09 08-10-2026

Наших людей не обманешь!
Всякими там цифровыми штучками...

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:19 08-10-2026

Есть ощущение, что ща последние 3-5 лет банки и правительство слелали всё, чтобы люди ушли в наличку

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:58 08-10-2026

Гость (09:22:19 08-10-2026) Есть ощущение, что ща последние 3-5 лет банки и правительств... и вообще ушли

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:25 08-10-2026

чо, реально под подушкой? я думал это только я додумался

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:19 08-10-2026

Гость (09:41:25 08-10-2026) чо, реально под подушкой? я думал это только я додумался... Ещё посоветую! Под матрасом.
Или даже в матрасе!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:24 08-10-2026

Государство уже обокрало

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:34 08-10-2026

сколько бабла уйкнули в цифровой рубль а люди в нал все переводят
гыгы

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров