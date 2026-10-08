Тренд на наличные. Россияне все чаще хранят деньги "под подушкой"
Доля тех, кто предпочитает наличные, стала максимальной с весны 2022 года
08 октября 2026, 08:54, ИА Амител
Наличные деньги набирают популярность среди россиян как способ хранения средств. Ткаие данные приводит газета "Известия" со ссылкой на исследование инФОМ.
Согласно опросу, проведенному по заказу Банка России, в сентябре такой вариант сочли предпочтительным 38% респондентов — это на 6 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Такой рост стал максимальным с весны 2022 года.
При этом 37% опрошенных отдают предпочтение банковским счетам. Для сравнения: в сентябре 2025 года долю тех, кто выбирал хранение средств через кредитные организации, зафиксировали на уровне 43%.
Ранее россиянам посоветовали больше зарабатывать, если не получается копить. Рост доходов эффективнее экономии — если только вы не тратите слишком много.
09:04:01 08-10-2026
россиянам посоветовали больше зарабатывать, если не получается копить
Какой ценный совет! Особенно для бюджетников дотационного региона.
11:25:17 08-10-2026
Гость (09:04:01 08-10-2026) россиянам посоветовали больше зарабатывать, если не получает...
Поверьте, НЕ бюджетникам ещё хуже! В позапрошлом месяце заработали как бюджетники, в прошлом меньше бюджетников, а со следующего нужно бегать искать работу... как то так.
09:13:09 08-10-2026
Наших людей не обманешь!
Всякими там цифровыми штучками...
09:22:19 08-10-2026
Есть ощущение, что ща последние 3-5 лет банки и правительство слелали всё, чтобы люди ушли в наличку
09:41:58 08-10-2026
Гость (09:22:19 08-10-2026) Есть ощущение, что ща последние 3-5 лет банки и правительств... и вообще ушли
09:41:25 08-10-2026
чо, реально под подушкой? я думал это только я додумался
09:50:19 08-10-2026
Гость (09:41:25 08-10-2026) чо, реально под подушкой? я думал это только я додумался... Ещё посоветую! Под матрасом.
Или даже в матрасе!
09:52:24 08-10-2026
Государство уже обокрало
10:04:34 08-10-2026
сколько бабла уйкнули в цифровой рубль а люди в нал все переводят
гыгы