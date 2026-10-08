Тренд на наличные. Россияне все чаще хранят деньги "под подушкой"

Доля тех, кто предпочитает наличные, стала максимальной с весны 2022 года

08 октября 2026, 08:54, ИА Амител

Накопления / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Наличные деньги набирают популярность среди россиян как способ хранения средств. Ткаие данные приводит газета "Известия" со ссылкой на исследование инФОМ.

Согласно опросу, проведенному по заказу Банка России, в сентябре такой вариант сочли предпочтительным 38% респондентов — это на 6 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Такой рост стал максимальным с весны 2022 года.

При этом 37% опрошенных отдают предпочтение банковским счетам. Для сравнения: в сентябре 2025 года долю тех, кто выбирал хранение средств через кредитные организации, зафиксировали на уровне 43%.

Ранее россиянам посоветовали больше зарабатывать, если не получается копить. Рост доходов эффективнее экономии — если только вы не тратите слишком много.