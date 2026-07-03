Барнаульцы раскрыли свои финансовые приоритеты. На что копят горожане

В топе целей — финансовая подушка и жилье

03 июля 2026, 21:27, ИА Амител

Накопления, копилка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

По данным опроса сервиса SuperJob, почти половина барнаульцев — 49% — придерживаются стратегии экономии, тогда как лишь 20% респондентов предпочитают активные траты. Исследование охватило экономически активное население города и позволило составить детальную картину накопительных привычек горожан.

Главная цель накоплений у жителей Барнаула — формирование финансовой подушки безопасности: такой вариант назвали 33% опрошенных. На втором месте — покупка недвижимости (20%), на третьем — накопления на отпуск, тоже 20%.

Реже всего барнаульцы откладывают деньги на открытие собственного дела — такую цель указали лишь 6% респондентов. Еще 9% копят без конкретной цели, а по 8% направляют средства на обучение, приобретение дорогих вещей и медицинские услуги.

Что касается объемов отчислений из дохода, то 34% горожан откладывают менее 10% заработка. Треть опрошенных (30%) направляют на накопления 10–25% дохода, а 11% респондентов готовы выделять на сбережения 26–33%.

«В исследовании заметны и гендерные различия. Мужчины чаще женщин ориентированы на инвестиционные цели и накопления на будущее детей, тогда как женщины чаще копят на отдых и собственное образование. Возрастные группы также демонстрируют разные приоритеты. Молодежь до 35 лет чаще откладывает деньги на недвижимость (30%), путешествия (27%), автомобиль (21%), медицинские услуги (15%), крупные покупки (13%) и образование (14%). При этом именно молодые респонденты чаще говорят об увеличении трат в текущем году (23%)», — указано в исследовании.

Среди горожан 35–45 лет особенно актуальна цель "накопить на будущее детей" — ее назвали 17% опрошенных. Респонденты старше 45 лет заметно чаще задумываются о пенсионных накоплениях: такую цель указали 16% представителей этой возрастной группы.

Уровень образования тоже влияет на финансовые привычки. Горожане с высшим образованием чаще стремятся создать финансовую подушку, копят на недвижимость, ремонт и жизнь после выхода на пенсию. Те, кто окончил колледж, вдвое чаще откладывают деньги на покупку автомобиля.

Наконец, прослеживается прямая связь между уровнем дохода и финансовой дисциплиной. Чем выше заработок, тем большую долю средств горожане готовы откладывать. У респондентов с более высоким доходом также чаще встречаются такие цели накоплений, как покупка недвижимости, планирование отдыха и формирование пассивного дохода.