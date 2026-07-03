Барнаульцы раскрыли свои финансовые приоритеты. На что копят горожане
В топе целей — финансовая подушка и жилье
03 июля 2026, 21:27, ИА Амител
По данным опроса сервиса SuperJob, почти половина барнаульцев — 49% — придерживаются стратегии экономии, тогда как лишь 20% респондентов предпочитают активные траты. Исследование охватило экономически активное население города и позволило составить детальную картину накопительных привычек горожан.
Главная цель накоплений у жителей Барнаула — формирование финансовой подушки безопасности: такой вариант назвали 33% опрошенных. На втором месте — покупка недвижимости (20%), на третьем — накопления на отпуск, тоже 20%.
Реже всего барнаульцы откладывают деньги на открытие собственного дела — такую цель указали лишь 6% респондентов. Еще 9% копят без конкретной цели, а по 8% направляют средства на обучение, приобретение дорогих вещей и медицинские услуги.
Что касается объемов отчислений из дохода, то 34% горожан откладывают менее 10% заработка. Треть опрошенных (30%) направляют на накопления 10–25% дохода, а 11% респондентов готовы выделять на сбережения 26–33%.
«В исследовании заметны и гендерные различия. Мужчины чаще женщин ориентированы на инвестиционные цели и накопления на будущее детей, тогда как женщины чаще копят на отдых и собственное образование. Возрастные группы также демонстрируют разные приоритеты. Молодежь до 35 лет чаще откладывает деньги на недвижимость (30%), путешествия (27%), автомобиль (21%), медицинские услуги (15%), крупные покупки (13%) и образование (14%). При этом именно молодые респонденты чаще говорят об увеличении трат в текущем году (23%)», — указано в исследовании.
Среди горожан 35–45 лет особенно актуальна цель "накопить на будущее детей" — ее назвали 17% опрошенных. Респонденты старше 45 лет заметно чаще задумываются о пенсионных накоплениях: такую цель указали 16% представителей этой возрастной группы.
Уровень образования тоже влияет на финансовые привычки. Горожане с высшим образованием чаще стремятся создать финансовую подушку, копят на недвижимость, ремонт и жизнь после выхода на пенсию. Те, кто окончил колледж, вдвое чаще откладывают деньги на покупку автомобиля.
Наконец, прослеживается прямая связь между уровнем дохода и финансовой дисциплиной. Чем выше заработок, тем большую долю средств горожане готовы откладывать. У респондентов с более высоким доходом также чаще встречаются такие цели накоплений, как покупка недвижимости, планирование отдыха и формирование пассивного дохода.
21:46:52 03-07-2026
у старшего в прошлом году три репетитора.
в следующем также.
младший идет в первый класс - посмотрим.
у каждого по две тренировки.
какие здесь активные траты.
но мечта есть: жить во вселенной сериала в глуши, работая в национальном заповеднике сша, где-то в вайоминге и ездить на трехдверном ранглере иди тахо.
23:28:36 03-07-2026
Глупые люди. Нужно накопить стартовый капитал миллионов шесть. Вложить и жить на дивиденды. Можно снова вложить и дальше распоряжаться дивидендами.
08:31:56 04-07-2026
Вася (23:28:36 03-07-2026) Глупые люди. Нужно накопить стартовый капитал миллионов шест... Мечта халявщика.
13:11:16 04-07-2026
Musik (08:31:56 04-07-2026) Мечта халявщика. ... Да с таким капиталом не развернуться до старости копить будешь . Опять же , что подразумевают дивиденды вклад шоль? Так это балансирование на уровне инфляции , т.е. будешь проедать их всеравно. Див доходность с акций ? Могут не платить дивы это решает совет директоров компаний. Могут акции сами обесцениться толку с дивов тогда. Хороший совет вообще из серии жить лучше хорошо.
17:46:09 04-07-2026
Musik (08:31:56 04-07-2026) Мечта халявщика. ... Он не халявщик, он партнер. Леня Голубков не даст соврать.
23:48:25 03-07-2026
Я тоже мечтаю ездить на Тахо, но пока коплю на сырок плавленый.