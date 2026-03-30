Россиянам посоветовали больше зарабатывать, если не получается копить
Рост доходов эффективнее экономии — если только вы не тратите слишком много
30 марта 2026, 16:34, ИА Амител
Россиянам, не способным откладывать деньги на будущее, стоит рассмотреть возможность смены работы или поиска дополнительного дохода, посоветовал Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС. В интервью для "Ленты.ру" он рекомендовал пересмотреть свой подход к работе или найти дополнительный источник дохода.
Абрамов подчеркнул, что, согласно опросам, около 60% россиян, как и жителей других стран, не умеют формировать долгосрочные сбережения.
«Если вы намерены начать откладывать деньги, возможно, имеет смысл задуматься о смене источника доходов», — отметил он.
По мнению эксперта, этот подход окажется более эффективным для накопления средств, чем попытки сократить расходы, особенно если не ведется чрезмерно расточительный образ жизни.
В рамках государственной политики Абрамов предложил активнее использовать корпоративные пенсионные программы. Он сравнил это с системой пенсионных накоплений, где все работающие граждане, независимо от их дохода, отчисляли 22% от зарплаты в качестве социального налога. Работодатели также вносили эти средства, из которых 6% направлялись на персональные накопительные счета сотрудников.
16:42:32 30-03-2026
надо запретить быть бедными и ввести на это гигантские штрафы.
кто не залезет в петлю, те станут богатыми
16:43:24 30-03-2026
А еще можно посоветовать родиться в богатой семье
16:46:22 30-03-2026
Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Когда это уже дойдёт до людей
16:46:53 30-03-2026
чтобы корова меньше ела и больше давала молока - её надо меньше кормить и больше доить ...
17:30:43 30-03-2026
Если нет хлеба.. ешьте пирожные.
18:10:22 30-03-2026
А россияне ему ответили, что небо бывает голубого цвета, а трава зелёного👆
18:40:57 30-03-2026
Он бы посоветовал госдуму увеличить с 450 депутатов до 45 миллионов хотя бы...
18:45:38 30-03-2026
Не на каждой работе можно что-то украсть, но есть популярные отрасли, работающим в которых преподносят как раз те кто имеют возможность воровать. Считается это другое
18:56:29 30-03-2026
60% россиян, как и жителей других стран, не умеют .. может одним словом - ду..и и что интересно, их много!
19:15:19 30-03-2026
"Россиянам, не способным откладывать деньги на будущее, стоит рассмотреть возможность смены работы или поиска дополнительного дохода, посоветовал Александр Абрамов, заведующий лабораторией " ------ Из пальца, высосал заведующий.
19:30:56 30-03-2026
А какой смысл откладывать? Чтоб инфляция съела? Чтобы наследники поржали?
19:34:48 30-03-2026
Любой совет, начинающийся со слова "возможно", возможно поможет... Зачем такое размещать в новостях? Возможно зайдет?))
08:35:40 31-03-2026
Каким то цинизмом отдают советы и рекомендации от этой организации .То по поводу пенсий ,то по поводу работы .Люди и так из кожи вон лезут,да где там накопишь при таких ценах и инфляции.Вот этих советчиков с подобного рода организаций надо поместить в наши условия жизни.Чтобы стояли у станка смену на общих основаниях и потом дальше шли на трудовые подвиги.Тяжелее карандаша не поднимали в жизни а нам они ,видите ли ,советы подают.
09:50:22 31-03-2026
Правильно, если у людей нет хлеба, то пусть едят пирожные - цитата уже не помню какой-то французской феодальной мартышки