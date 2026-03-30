Рост доходов эффективнее экономии — если только вы не тратите слишком много

30 марта 2026, 16:34, ИА Амител

Россиянам, не способным откладывать деньги на будущее, стоит рассмотреть возможность смены работы или поиска дополнительного дохода, посоветовал Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС. В интервью для "Ленты.ру" он рекомендовал пересмотреть свой подход к работе или найти дополнительный источник дохода.

Абрамов подчеркнул, что, согласно опросам, около 60% россиян, как и жителей других стран, не умеют формировать долгосрочные сбережения.

«Если вы намерены начать откладывать деньги, возможно, имеет смысл задуматься о смене источника доходов», — отметил он.

По мнению эксперта, этот подход окажется более эффективным для накопления средств, чем попытки сократить расходы, особенно если не ведется чрезмерно расточительный образ жизни.

В рамках государственной политики Абрамов предложил активнее использовать корпоративные пенсионные программы. Он сравнил это с системой пенсионных накоплений, где все работающие граждане, независимо от их дохода, отчисляли 22% от зарплаты в качестве социального налога. Работодатели также вносили эти средства, из которых 6% направлялись на персональные накопительные счета сотрудников.