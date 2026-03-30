Россиянам посоветовали больше зарабатывать, если не получается копить

Рост доходов эффективнее экономии — если только вы не тратите слишком много

30 марта 2026, 16:34, ИА Амител

Накопление, деньги / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Накопление, деньги / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Россиянам, не способным откладывать деньги на будущее, стоит рассмотреть возможность смены работы или поиска дополнительного дохода, посоветовал Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС. В интервью для "Ленты.ру" он рекомендовал пересмотреть свой подход к работе или найти дополнительный источник дохода.

Абрамов подчеркнул, что, согласно опросам, около 60% россиян, как и жителей других стран, не умеют формировать долгосрочные сбережения.

«Если вы намерены начать откладывать деньги, возможно, имеет смысл задуматься о смене источника доходов», — отметил он.

По мнению эксперта, этот подход окажется более эффективным для накопления средств, чем попытки сократить расходы, особенно если не ведется чрезмерно расточительный образ жизни.

В рамках государственной политики Абрамов предложил активнее использовать корпоративные пенсионные программы. Он сравнил это с системой пенсионных накоплений, где все работающие граждане, независимо от их дохода, отчисляли 22% от зарплаты в качестве социального налога. Работодатели также вносили эти средства, из которых 6% направлялись на персональные накопительные счета сотрудников.

Машина, покупка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россиянам назвали два способа накопить на автомобиль: нормальный и отвратительный

Хранение наличных "под подушкой" приводит к потере стоимости сбережений из-за инфляционного обесценивания
Комментарии 14

Гость

16:42:32 30-03-2026

надо запретить быть бедными и ввести на это гигантские штрафы.
кто не залезет в петлю, те станут богатыми

Гость

16:43:24 30-03-2026

А еще можно посоветовать родиться в богатой семье

Гость

16:46:22 30-03-2026

Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Когда это уже дойдёт до людей

Шинник

16:46:53 30-03-2026

чтобы корова меньше ела и больше давала молока - её надо меньше кормить и больше доить ...

Гость

17:30:43 30-03-2026

Если нет хлеба.. ешьте пирожные.

Гость

18:10:22 30-03-2026

А россияне ему ответили, что небо бывает голубого цвета, а трава зелёного👆

Гость

18:40:57 30-03-2026

Он бы посоветовал госдуму увеличить с 450 депутатов до 45 миллионов хотя бы...

Гость

18:45:38 30-03-2026

Не на каждой работе можно что-то украсть, но есть популярные отрасли, работающим в которых преподносят как раз те кто имеют возможность воровать. Считается это другое

dok_СФ

18:56:29 30-03-2026

60% россиян, как и жителей других стран, не умеют .. может одним словом - ду..и и что интересно, их много!

Гость

19:15:19 30-03-2026

"Россиянам, не способным откладывать деньги на будущее, стоит рассмотреть возможность смены работы или поиска дополнительного дохода, посоветовал Александр Абрамов, заведующий лабораторией " ------ Из пальца, высосал заведующий.

Гость

19:30:56 30-03-2026

А какой смысл откладывать? Чтоб инфляция съела? Чтобы наследники поржали?

Гость

19:34:48 30-03-2026

Любой совет, начинающийся со слова "возможно", возможно поможет... Зачем такое размещать в новостях? Возможно зайдет?))

Афиноген

08:35:40 31-03-2026

Каким то цинизмом отдают советы и рекомендации от этой организации .То по поводу пенсий ,то по поводу работы .Люди и так из кожи вон лезут,да где там накопишь при таких ценах и инфляции.Вот этих советчиков с подобного рода организаций надо поместить в наши условия жизни.Чтобы стояли у станка смену на общих основаниях и потом дальше шли на трудовые подвиги.Тяжелее карандаша не поднимали в жизни а нам они ,видите ли ,советы подают.

Гость

09:50:22 31-03-2026

Правильно, если у людей нет хлеба, то пусть едят пирожные - цитата уже не помню какой-то французской феодальной мартышки

