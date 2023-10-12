Тренер рассказал, существуют ли эффективные тренировки для похудения

Общая калорийность рациона и приверженность диете — два наиболее важных фактора для снижения массы тела

12 октября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Существует ли понятие "тренировка для похудения", которые так часто ищут в погоне за фигурой мечты? Как рассказал мастер-тренер бренда фитнес-клубов XFIT Илья Франк "Секрету Фирмы", в действительности это миф, а главное в похудении – это питание, а не физическая активность.

Он отметил, результаты клинических исследований показывают, что соблюдение низкоуглеводных и низкожировых диет позволяет снижать массу тела до тех пор, пока человек потребляет меньше калорий, чем нужно для поддержания массы тела. Общая калорийность рациона и приверженность диете – два наиболее важных фактора для снижения массы тела.

Франк подчеркнул: чтобы диета могла соблюдаться долгое время, она должна быть достаточно простой, составлена с учетом индивидуальных особенностей организма, образа жизни, истории болезней и пищевых предпочтений.

Тренировки в похудении – второстепенный элемент. Самые востребованные – аэробной направленности и высокоинтенсивные интервальные тренировки. К первым относится любое движение в умеренном темпе, но довольно продолжительное время – до 45 минут. Главное в них – выдерживать пульс во время двигательной активности в пределах 50-60% от максимальной ЧСС.

Высокоинтенсивные могут быть в виде обычной силовой работы с большим количеством повторений и весом 30–40% одноповторного максимума. При этом с каждым случаем лучше разбираться индивидуально, подчеркнул Франк.