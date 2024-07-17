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Тренер Тарасова раскритиковала телеканалы за отказ транслировать Олимпиаду

Она подчеркнула, что обязательно посмотрит Игры

17 июля 2024, 16:00, ИА Амител

Татьяна Тарасова / Фото: соцсети
Татьяна Тарасова / Фото: соцсети

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова заявила, что отказ российских телеканалов транслировать Олимпиаду в Париже – это неправильное решение, сообщает телеканал "360".

"Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают?" – сказала Тарасова в беседе со Sport24.

Она подчеркнула, что будет искать другие источники и обязательно посмотрит Олимпийские игры.

Ранее фигурист Евгений Плющенко послал "в космос" депутатов, просивших бойкотировать Олимпиаду.

Мнения экспертов

Комментарии 26

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Гость

16:14:02 17-07-2024

Всё верно. Спорт и политика несовместимы.

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Мусик

16:28:51 17-07-2024

Гость (16:14:02 17-07-2024) Всё верно. Спорт и политика несовместимы. ... плохая это привычка - проституировать.

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Гость

16:48:27 17-07-2024

Мусик (16:28:51 17-07-2024) плохая это привычка - проституировать.... Вам виднее

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Мусик

16:51:59 17-07-2024

Гость (16:48:27 17-07-2024) Вам виднее ... да, на примере Гость 16:14:02 17-07-2024 мне это видно.
и я этого не скрываю и со всеми делюсь наблюдениями.
наблюдать продолжаю.

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Гость

09:52:44 18-07-2024

Мусик (16:51:59 17-07-2024) да, на примере Гость 16:14:02 17-07-2024 мне это видно.и... Одним из серьёзных ощущений, связанных с нашим временем, стало
ощущение надвигающегося абсурда, когда безумие становится более
или менее нормальным явлением.
Сергей Довлатов

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Гость

07:31:59 18-07-2024

Гость (16:14:02 17-07-2024) Всё верно. Спорт и политика несовместимы. ... спорт продолжение политики, заблуждающимся))

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Гость

16:48:31 17-07-2024

Она подчеркнула, что обязательно посмотрит Игры --- удачи ей. Потом нам расскажет

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Гость

17:09:23 17-07-2024

А ведь там будут наши спортсмены, будут доказывать, что они лучшие в мире. Да из стараются зажать, но они едут и доказывают. Наши же чиновники с пеной у рта доказывали, что МОК политизирован и для спорта это не справедливо. А потом "политическим" решением отказались от трансляции, теперь мы их даже поддержать не можем. И они не смотря ни на какие санкции добились цели, а наша великая страна приехала им ручкой.
Это как с автомобилями, всё производители ушли рынок затрясло и как правительство нас поддержало. Увеличило пошлины до заградительных, чтобы машина опять стала роскошью

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Гость

19:23:59 17-07-2024

Гость (17:09:23 17-07-2024) А ведь там будут наши спортсмены, будут доказывать, что они ... нет это не так как с автомобилями. Смотрели раньше олипиаду болели за нашу сборую, а если исключили всех топовых то и смотреть не интересною Зачем деньги государственные тратить? А при большом желании, каждый платно сможет через интернет посмотреть.

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Гость

19:37:00 17-07-2024

Гость (17:09:23 17-07-2024) А ведь там будут наши спортсмены, будут доказывать, что они ... И как часто вы поддерживаете других по телевизору?

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Гость

10:00:21 18-07-2024

Гость (17:09:23 17-07-2024) А ведь там будут наши спортсмены, будут доказывать, что они ... Это уже не наши спортсмены, это проститутки, которым плюнули в морду, они утерлись и дальше пошли угождать тем кто в них плюнул.

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Гость

19:22:26 17-07-2024

Трансляция не бесплатна, её надо покупать. На эти деньги будут сделаны патроны, снаряды и техника, которые будут убивать наших ребят. За кого вы, черти, критикующие за отказ от трансляции?

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Мусик

20:27:26 17-07-2024

Гость (19:22:26 17-07-2024) Трансляция не бесплатна, её надо покупать. На эти деньги буд... хороший термин "черти".
на родном языке. ёмко. понятно.
и к месту.
с такими друзьями и войны не надо.

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Гость

21:52:18 17-07-2024

Гость (19:22:26 17-07-2024) Трансляция не бесплатна, её надо покупать. На эти деньги буд... Сама в китайских труселях расхаживает .
А на эти деньги ей очередную китайскую заразу изобретут

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Гость

20:06:19 17-07-2024

Ну боитесь олимпиаду транслировать. Включите фильмы КНДРовские, приучайте потихоньку.

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Гость

22:43:19 17-07-2024

Гость (20:06:19 17-07-2024) Ну боитесь олимпиаду транслировать. Включите фильмы КНДРовск... а там есть фильмы???

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А то!

01:05:01 18-07-2024

Гость (22:43:19 17-07-2024) а там есть фильмы???... Героические сериалы про ментов и кагэбэшников!😆

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Гость

20:22:44 17-07-2024

Мне кажется идиотизм в нашей стране достиг максимума. Чемпионат Европы никто не заметил в новостях основных каналов, кроме матч ТВ. Зато в это же время в новостях спорта первого канала показывали чемпионат сша по футболу. Хотя ни там, ни там наших спортсменов нет. А теперь они видите ли не будут замечать ОИ. И это конечно называется демократия... Идиотизм.

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Гость

09:07:30 18-07-2024

Гость (20:22:44 17-07-2024) Мне кажется идиотизм в нашей стране достиг максимума. Чемпио... Этот ЧЕ, по-моему, вообще никто в мире не заметил. Даже английские фанаты в Лондоне не стали буйствовать после проигрыша.

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Гость

20:26:41 17-07-2024

Да идут они лесом со своей олимпиадой. Ещё деньги им платить за трансляцию. Вот в 14 году смотрела с удовольствием, волнением и гордостью. Потом мок совсем себя дискредитировал. Это уже не соревнования, а фарс и шоу, иногда цирк со злыми клоунами. Вся суть олимпизма потеряна, растоптана и осквернена!!!!!!! Ни малейшего желания нет смотреть на ЭТО.

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Гость

21:43:27 17-07-2024

Гость (20:26:41 17-07-2024) Да идут они лесом со своей олимпиадой. Ещё деньги им платить... Теперь Симоняна смотришь с волнением? И гордостью

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Гость

21:14:45 17-07-2024

Здесь четкое деление - смотришь Олимпиаду - значит ты за фашистов и помогаешь им, принося им доход за просмотр.

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Гость

21:47:55 17-07-2024

Гость (21:14:45 17-07-2024) Здесь четкое деление - смотришь Олимпиаду - значит ты за фаш... Чё куришь ?

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Гость

10:45:03 18-07-2024

Гость (21:14:45 17-07-2024) Здесь четкое деление - смотришь Олимпиаду - значит ты за фаш... Вас надо в цирке показывать! В репризе "на манеже клоуны".

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гость

07:41:00 18-07-2024

Все просто: лимпиаду сматреть не буду, если б показывали, наших там нет, болеть не за кого), за нейтральных пусть болеют нейтральные)

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Гость

09:14:33 18-07-2024

Тот кто хочет, тот посмотрит, сейчас с этим проблем нет. А спортсменов, которые решили сами ехать, заставят присягать на верность "западным ценностям", а Россию поливать грязью. И зачем нам ещё за это деньги платить? Удар по карману самый эффективный удар для буржуев.

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