Тренер Тарасова раскритиковала телеканалы за отказ транслировать Олимпиаду

Она подчеркнула, что обязательно посмотрит Игры

17 июля 2024, 16:00, ИА Амител

Татьяна Тарасова / Фото: соцсети

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова заявила, что отказ российских телеканалов транслировать Олимпиаду в Париже – это неправильное решение, сообщает телеканал "360".

"Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают?" – сказала Тарасова в беседе со Sport24.

Она подчеркнула, что будет искать другие источники и обязательно посмотрит Олимпийские игры.

Ранее фигурист Евгений Плющенко послал "в космос" депутатов, просивших бойкотировать Олимпиаду.