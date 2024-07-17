Тренер Тарасова раскритиковала телеканалы за отказ транслировать Олимпиаду
Она подчеркнула, что обязательно посмотрит Игры
17 июля 2024, 16:00, ИА Амител
Татьяна Тарасова / Фото: соцсети
Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова заявила, что отказ российских телеканалов транслировать Олимпиаду в Париже – это неправильное решение, сообщает телеканал "360".
"Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают?" – сказала Тарасова в беседе со Sport24.
Она подчеркнула, что будет искать другие источники и обязательно посмотрит Олимпийские игры.
Ранее фигурист Евгений Плющенко послал "в космос" депутатов, просивших бойкотировать Олимпиаду.
16:14:02 17-07-2024
Всё верно. Спорт и политика несовместимы.
16:28:51 17-07-2024
Гость (16:14:02 17-07-2024) Всё верно. Спорт и политика несовместимы. ... плохая это привычка - проституировать.
16:48:27 17-07-2024
Мусик (16:28:51 17-07-2024) плохая это привычка - проституировать.... Вам виднее
16:51:59 17-07-2024
Гость (16:48:27 17-07-2024) Вам виднее ... да, на примере Гость 16:14:02 17-07-2024 мне это видно.
и я этого не скрываю и со всеми делюсь наблюдениями.
наблюдать продолжаю.
09:52:44 18-07-2024
Мусик (16:51:59 17-07-2024) да, на примере Гость 16:14:02 17-07-2024 мне это видно.и... Одним из серьёзных ощущений, связанных с нашим временем, стало
ощущение надвигающегося абсурда, когда безумие становится более
или менее нормальным явлением.
Сергей Довлатов
07:31:59 18-07-2024
Гость (16:14:02 17-07-2024) Всё верно. Спорт и политика несовместимы. ... спорт продолжение политики, заблуждающимся))
16:48:31 17-07-2024
Она подчеркнула, что обязательно посмотрит Игры --- удачи ей. Потом нам расскажет
17:09:23 17-07-2024
А ведь там будут наши спортсмены, будут доказывать, что они лучшие в мире. Да из стараются зажать, но они едут и доказывают. Наши же чиновники с пеной у рта доказывали, что МОК политизирован и для спорта это не справедливо. А потом "политическим" решением отказались от трансляции, теперь мы их даже поддержать не можем. И они не смотря ни на какие санкции добились цели, а наша великая страна приехала им ручкой.
Это как с автомобилями, всё производители ушли рынок затрясло и как правительство нас поддержало. Увеличило пошлины до заградительных, чтобы машина опять стала роскошью
19:23:59 17-07-2024
Гость (17:09:23 17-07-2024) А ведь там будут наши спортсмены, будут доказывать, что они ... нет это не так как с автомобилями. Смотрели раньше олипиаду болели за нашу сборую, а если исключили всех топовых то и смотреть не интересною Зачем деньги государственные тратить? А при большом желании, каждый платно сможет через интернет посмотреть.
19:37:00 17-07-2024
Гость (17:09:23 17-07-2024) А ведь там будут наши спортсмены, будут доказывать, что они ... И как часто вы поддерживаете других по телевизору?
10:00:21 18-07-2024
Гость (17:09:23 17-07-2024) А ведь там будут наши спортсмены, будут доказывать, что они ... Это уже не наши спортсмены, это проститутки, которым плюнули в морду, они утерлись и дальше пошли угождать тем кто в них плюнул.
19:22:26 17-07-2024
Трансляция не бесплатна, её надо покупать. На эти деньги будут сделаны патроны, снаряды и техника, которые будут убивать наших ребят. За кого вы, черти, критикующие за отказ от трансляции?
20:27:26 17-07-2024
Гость (19:22:26 17-07-2024) Трансляция не бесплатна, её надо покупать. На эти деньги буд... хороший термин "черти".
на родном языке. ёмко. понятно.
и к месту.
с такими друзьями и войны не надо.
21:52:18 17-07-2024
Гость (19:22:26 17-07-2024) Трансляция не бесплатна, её надо покупать. На эти деньги буд... Сама в китайских труселях расхаживает .
А на эти деньги ей очередную китайскую заразу изобретут
20:06:19 17-07-2024
Ну боитесь олимпиаду транслировать. Включите фильмы КНДРовские, приучайте потихоньку.
22:43:19 17-07-2024
Гость (20:06:19 17-07-2024) Ну боитесь олимпиаду транслировать. Включите фильмы КНДРовск... а там есть фильмы???
01:05:01 18-07-2024
Гость (22:43:19 17-07-2024) а там есть фильмы???... Героические сериалы про ментов и кагэбэшников!😆
20:22:44 17-07-2024
Мне кажется идиотизм в нашей стране достиг максимума. Чемпионат Европы никто не заметил в новостях основных каналов, кроме матч ТВ. Зато в это же время в новостях спорта первого канала показывали чемпионат сша по футболу. Хотя ни там, ни там наших спортсменов нет. А теперь они видите ли не будут замечать ОИ. И это конечно называется демократия... Идиотизм.
09:07:30 18-07-2024
Гость (20:22:44 17-07-2024) Мне кажется идиотизм в нашей стране достиг максимума. Чемпио... Этот ЧЕ, по-моему, вообще никто в мире не заметил. Даже английские фанаты в Лондоне не стали буйствовать после проигрыша.
20:26:41 17-07-2024
Да идут они лесом со своей олимпиадой. Ещё деньги им платить за трансляцию. Вот в 14 году смотрела с удовольствием, волнением и гордостью. Потом мок совсем себя дискредитировал. Это уже не соревнования, а фарс и шоу, иногда цирк со злыми клоунами. Вся суть олимпизма потеряна, растоптана и осквернена!!!!!!! Ни малейшего желания нет смотреть на ЭТО.
21:43:27 17-07-2024
Гость (20:26:41 17-07-2024) Да идут они лесом со своей олимпиадой. Ещё деньги им платить... Теперь Симоняна смотришь с волнением? И гордостью
21:14:45 17-07-2024
Здесь четкое деление - смотришь Олимпиаду - значит ты за фашистов и помогаешь им, принося им доход за просмотр.
21:47:55 17-07-2024
Гость (21:14:45 17-07-2024) Здесь четкое деление - смотришь Олимпиаду - значит ты за фаш... Чё куришь ?
10:45:03 18-07-2024
Гость (21:14:45 17-07-2024) Здесь четкое деление - смотришь Олимпиаду - значит ты за фаш... Вас надо в цирке показывать! В репризе "на манеже клоуны".
07:41:00 18-07-2024
Все просто: лимпиаду сматреть не буду, если б показывали, наших там нет, болеть не за кого), за нейтральных пусть болеют нейтральные)
09:14:33 18-07-2024
Тот кто хочет, тот посмотрит, сейчас с этим проблем нет. А спортсменов, которые решили сами ехать, заставят присягать на верность "западным ценностям", а Россию поливать грязью. И зачем нам ещё за это деньги платить? Удар по карману самый эффективный удар для буржуев.