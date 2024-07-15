Плющенко послал "в космос" депутатов, просивших бойкотировать Олимпиаду
По его мнению, Россия даст слабину, если спортсмены не поедут на соревнования
15 июля 2024, 18:30, ИА Амител
Фигурист Евгений Плющенко выступил против бойкота Олимпийских игр в Париже, сообщает телеканал "360".
Ранее группа депутатов просила поддержать бойкот Олимпиады. Плющенко посоветовал им встать на место спортсменов.
"Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут", – заявил фигурист, добавив, что послал депутатов "в космос".
По его мнению, Россия даст слабину, если спортсмены не поедут на соревнования. Поскольку все и так знают прекрасно, откуда они и какую страну представляют.
Напомним, Олимпийские игры – 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Соревнования предложили бойкотировать, в частности, их не покажут по российскому телевидению.
18:50:00 15-07-2024
Ну мнение у этого фигуриста такое.Ну слабое он звено и что теперь?
00:47:21 16-07-2024
Таким скажут на четвереньки встать и гавкать, они и этому отговорки найдут. Ну какую-то гордость надо иметь , не на помойке же себя нашли. Срамота, Толи ещё будет впереди.торгаши.
08:07:19 16-07-2024
Нос и раньше не умен был и с возрастом пора иная не наступит)
10:09:44 16-07-2024
гость (08:07:19 16-07-2024) Нос и раньше не умен был и с возрастом пора иная не наступит... А вы чего достигли? Чем прославили страну? Плющенко, спортсмен с мировым именем, а вы тут просто "гость", не более.
16:13:59 16-07-2024
Гость (10:09:44 16-07-2024) А вы чего достигли? Чем прославили страну? Плющенко, спортсм... Плющенко как был балласт, так им и остался. До того же Ягудина ему как до Китая р....., от того и бесился все время.
09:12:42 16-07-2024
Его самого давно пора послать и совсем не в космос.
10:08:06 16-07-2024
Ну что. Все "патриоты АМИКовские" высказались или еще кто то не проснулся?
Плющенко прав на 100%. И не надо отстранятся и отгораживаться колючкой от мирового спорта. Мир должен зать, видеть, уважать, бояться Ивановых, Петровых, Сидоровых.
16:12:43 16-07-2024
Гость (10:08:06 16-07-2024) Ну что. Все "патриоты АМИКовские" высказались или еще кто то... Да, тебе в рожу плюнули, нагадили тебе на голову, ты обтерся, да фигня какая и пошел выступать. И весь мир видит что выступает тот на кого можно спокойно плевать и гадить, он утрется и ничего в ответ не сделает, даже и не вякнет, а только будет счастливо улыбаться и все равно лезть в этот гейропейский рай. Так ?
10:11:14 16-07-2024
Гость (09:12:42 16-07-2024) Его самого давно пора послать и совсем не в космос.... А вы Терешковой напишите, а она выйдет с законодательной инициативой. Мол избиратели к ней обратились. У неё опыт есть.
10:14:09 16-07-2024
А ведь Плющенко-то плюнул...
17:03:17 01-08-2024
"посоветовал им встать на место спортсменов" это нормально, но больше возмущает когда спортсмены выходят за пределы своих спортивных компетенций