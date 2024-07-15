Плющенко послал "в космос" депутатов, просивших бойкотировать Олимпиаду

По его мнению, Россия даст слабину, если спортсмены не поедут на соревнования

15 июля 2024, 18:30, ИА Амител

Евгений Плющенко / Фото: vk.com/evgeniplushenko

Фигурист Евгений Плющенко выступил против бойкота Олимпийских игр в Париже, сообщает телеканал "360".

Ранее группа депутатов просила поддержать бойкот Олимпиады. Плющенко посоветовал им встать на место спортсменов.

"Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут", – заявил фигурист, добавив, что послал депутатов "в космос".

По его мнению, Россия даст слабину, если спортсмены не поедут на соревнования. Поскольку все и так знают прекрасно, откуда они и какую страну представляют.

Напомним, Олимпийские игры – 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Соревнования предложили бойкотировать, в частности, их не покажут по российскому телевидению.