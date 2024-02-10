Три человека пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области

Мужчины получили осколочные ранения — им потребовалась госпитализация

10 февраля 2024, 18:59, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: unsplahs.com

Трое рабочих пострадали при обстреле окраины хутора Понуры в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, у мужчин осколочные ранения различных частей тела. Им потребовалась госпитализация – пострадавших доставят в белгородскую городскую больницу. Повреждения также получил экскаватор.

Хутор Понуры находится чуть более чем в 2 км от границы с Сумской областью Украины. ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы РФ, а также пытаются атаковать объекты беспилотниками.

Так, 8 февраля беспилотник атаковал пассажирский автобус. Пострадал один человек – у него зафиксировали осколочные ранения ноги.