Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Алтайском крае

Пострадавшим оказали медицинскую помощь

04 июля 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Бийск"

Три человека пострадали в результате массового ДТП 3 июля в Бийске, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария случилась в районе дома № 197 на улице Советской около 18:40.

Предварительно установили, что 37-летний водитель легковушки Daihatsu Sonica при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу машине Honda Odyssey (за рулем был 21-летний парень) и допустил с ней столкновение. От удара Honda отскочила на встречку, где столкнулась в автобусом ГАЗ.

"В результате трое пассажиров автомобиля Honda Odyssey получили телесные повреждения различной степени тяжести, им оказана медицинская помощь. В автобусе пострадавших нет", – рассказали в полиции.

Напомним, 3 июля также произошла авария с участием легковушки и микроавтобуса на трассе Поспелиха - Курья. Одного из водителей госпитализировали.