Три человека пострадали в результате массового ДТП в Бийске

В аварию попали сразу три автомобиля

12 июня 2025, 20:52, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское"

В Бийске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали три человека, сообщили в местной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 11 июня в 16:30 на улице Шишкова, в районе дома № 76.

По предварительным данным, 27-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda Familia, двигаясь по улице Шишкова в сторону Коммунального моста, не справилась с управлением, не выдержала боковой интервал и столкнулась с автомобилем Volkswagen Caddy, которым управлял 47-летний мужчина.

После этого женщина выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Toyota Corolla под управлением 71-летнего мужчины.

"В результате ДТП водитель автомобиля Mazda Familia, водитель и пассажир-женщина автомобиля Toyota Corolla получили травмы различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.