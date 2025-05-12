Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии

12 мая 2025, 07:45, ИА Амител

Ракетный удар по Курской области / Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна / t.me/Hinshtein

Вооруженные силы Украины ударили ракетами по городу Рыльску Курской области. В результате атаки пострадали три человека. Повреждено здание гостиницы и автомойки. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. В результате прилета серьезно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором – гостиничные номера", – написал Хинштейн.

Врио главы Курской области добавил, что, по предварительной информации, пострадали три человека. Их доставили в Рыльскую ЦРБ. В тяжелом состоянии находятся двое мужчин – они получили ранения головы и рук, а также переломы. У женщины ранения бедра и предплечья, угрозы для ее жизни нет. Пострадавших как можно скорее доставят в Курскую областную больницу.

Кроме того, от взрывной волны получили повреждения две машины и два частных дома: выбиты окна, повреждена крыша и гараж. Три автомобиля также посечены осколками.

На месте происшествия работают экстренные службы, приехал глава района. Информацию о последствиях и пострадавших уточняют. Александр Хинштейн заявил, что держит ситуацию на контроле.

Напомним, 7 мая дроны ВСУ атаковали Московскую область и Республику Мордовия. Работу аэропортов Шереметьево и Внуково временно ограничивали. Запрет на прием и выпуск воздушных судов в Шереметьево устанавливали дважды. Жители Саранска также сообщали, что около 06:00 их разбудила тревожная сирена, несколько мощных взрывов прогремело в одном из промышленных районов. После начался пожар недалеко от местного завода на Химмаше.