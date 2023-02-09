Три дня одинаковый холод. О погоде в Алтайском крае 9 февраля

В регионе ожидаются небольшой снег и туман

09 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в четверг, 9 февраля, ожидается -13...-18 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

"В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с", – рассказали синоптики.

В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. Температура -13...-15 градусов.

По данным ЦГМС, в течение трёх дней – 9, 10 и 11 февраля – в крае будет примерно одинаковая погода: температура в пределах -13...-19 градусов, туман, изморозь, слабый ветер, 2-7 м/с. В Барнауле такая же ситуация: от -13 до -18 градусов, преимущественно без осадков и практически неощутимый ветер.

При этом по ночам столбики термометров в крае будут опускаться до -30 градусов. Ранее amic.ru рассказал, сколько продлится похолодание.