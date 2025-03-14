На следующей неделе ожидается циклон с похолоданием

14 марта 2025, 15:47, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в выходные дни, 15 и 16 марта, ожидается потепление до +1...+4 градусов, а в начале следующей недели столбики термометров поднимутся до +5...+7 градусов, сообщил замначальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александр Люцигер.

Ночные температуры в эти дни будут отрицательными, за исключением 18–19 марта, когда ожидается 0 градусов.