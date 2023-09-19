Три эпидемии начнутся в России в 2023 году

Вирусолог рассказал, когда подскочит заболеваемость коронавирусом

19 сентября 2023, 08:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России в 2023 году прогнозируется тройная эпидемия, заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

"Будут циркулировать три вируса основных: новые субтипы "омикрона", вирусы гриппа и риносинцитиальный вирус", – пояснил специалист.

Также добавил, что в Европе уже активно распространяется вариант ковида "пирола". В России же заболеваемость коронавирусом может подскочить с началом сезона гриппа.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что "пирола" заразнее по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса. Тесты для его выявления в России есть, а обновленные вакцины, которые создавали под "омикрон", эффективны и против "пиролы".