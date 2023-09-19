Три эпидемии начнутся в России в 2023 году
Вирусолог рассказал, когда подскочит заболеваемость коронавирусом
19 сентября 2023, 08:40, ИА Амител
В России в 2023 году прогнозируется тройная эпидемия, заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
"Будут циркулировать три вируса основных: новые субтипы "омикрона", вирусы гриппа и риносинцитиальный вирус", – пояснил специалист.
Также добавил, что в Европе уже активно распространяется вариант ковида "пирола". В России же заболеваемость коронавирусом может подскочить с началом сезона гриппа.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что "пирола" заразнее по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса. Тесты для его выявления в России есть, а обновленные вакцины, которые создавали под "омикрон", эффективны и против "пиролы".
08:50:08 19-09-2023
Надоели уж оракулы, провидцы, проффесионалы- кошмарники, людоеды и мозгоклювы, всепропальщики и могильщики, хвадид тащить в бездну, света и добра хотим! Изыди нечисть!
13:21:15 19-09-2023
А у нас эпидемии каким образом прогнозируются? У нас что, есть точная дата поставки вирусов в Россию????
05:28:57 20-09-2023
Изыди нечисть!