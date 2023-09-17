В Алтайском крае ждут те же самые варианты вируса, которые прогнозирует ВОЗ, рассказала Ирина Переладова

17 сентября 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Осенью и зимой в Алтайском крае будут циркулировать сразу четыре штамма гриппа. О таком прогнозе сообщила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По ее словам, велика вероятность прихода сразу двух пандемических штаммов.

Два А, два Б

Как пояснила эпидемиолог, специалисты ждут на Алтае два вируса типа А: H1N1 (09, свиной грипп) и H3N2 (гонконгский грипп). Оба этих штамма в разное время вызывали мировую пандемию, но затем стали чуть менее опасными.

После этого в регион могут прийти два штамма гриппа Б.

Ранее о появлении этих вариантов гриппа предупреждала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). СМИ называли эти штаммы "новыми" и предупреждали об их опасности. Но Переладова подчеркнула, что ничего удивительного в приходе такого состава нет: эти варианты уже циркулировали в Алтайском крае. Например, в прошлом году в регионе бушевал свиной грипп.

"Стрельнет" в ноябре

Сам эпидподъем по гриппу ожидается в конце ноябре – начале декабря. Но эпидемиолог напомнила, что перед самым началом пандемии была иная ситуация: заболеваемость стала расти лишь в феврале. А уже после прихода коронавируса гриппа не было вообще. Тем не менее в этот раз медики все же ориентируются на позднюю осень.

По словам Переладовой, грипп остается одной из самых опасных респираторных инфекций. Штаммы, которые придут на Алтай, способны приводить к тяжелейшим осложнениям, вплоть до летального исхода.

Вирус опасен и для детей: у них болезнь способна вызывать отиты, синуситы и даже менингиты. Кроме того, у ребенка с гриппом может развиться инфекционно-токсический шок. Это опаснейшее состояние, которое требует немедленной госпитализации.

Вакцина есть

С 14 августа в Алтайском крае началась вакцинация от гриппа. По словам Ирины Переладовой, вакцины, которые поставляют в регион ("Ультрикс-Квадри" и "Совигрипп") содержат в себе защиту как от гриппов А, так и от гриппов Б. Так что вакцинация позволит жителям защититься в период эпидемии.

В регион уже поступило 440 тысяч доз препарата. Вскоре ожидается еще одна партия в количестве 100 тысяч доз. При этом 350 тысяч человек уже поставили прививку.

Привиться от гриппа в Алтайском крае можно бесплатно. Для этого нужно прийти в поликлинику по месту жительства. Но сделать это нужно до 1 ноября: после этого вакцинироваться придется за свой счет.

Сейчас на Алтае фиксируют эпидподъем по ОРВИ и ковиду. Только за прошлую неделю этими инфекциями заразилось около 17 тысяч жителей региона.