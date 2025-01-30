Три кандидата будут претендовать на должность главы Барнаула
Вячеслава Франка, Алексея Скосырского и Максима Трухина единогласно рекомендовали на рассмотрение городской думы
30 января 2025, 14:00, ИА Амител
30 января состоялось итоговое заседание комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатур на должность главы Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы.
Заседание провел председатель комиссии, заместитель председателя правительства Алтайского края – руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь.
В конкурсе принимают участие действующий глава Барнаула Вячеслав Франк, руководитель фракции ЛДПР в городской думе Алексей Скосырский и директор Алтайского института экономики – филиала Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики Максим Трухин.
Комиссия провела собеседование с кандидатами на должность главы краевой столицы, где каждый из них представил свою программу развития Барнаула на ближайшие годы.
Вячеслав Франк озвучил поступательные шаги по развитию экономики города. Действующий мэр Барнаула обозначил векторы работы по инвестиционной и бюджетной политике, а также развитию общественного транспорта. Помимо этого, он представил план действий по развитию жилищно-коммунального комплекса, строительству и ремонту дорог и другим важным направлениям.
Своим видением решения социальных задач поделился Алексей Скосырский. Он предложил провести полную ревизию городского хозяйства и понять его слабые и сильные стороны. По мнению Скосырского, это позволило бы оперативно направлять деньги на приоритеты и спрашивать за результат ответственных лиц.
Максим Трухин сделал акцент на необходимости ускоренного развития всех сфер жизни Барнаула. Он оценил работу системы образования, ситуацию в сфере физической культуры и спорта, а также строительной и других отраслях городской жизни. По мнению Трухина, у Барнаула есть потенциал, в том числе научный, для решения масштабных проблем.
Председатель комиссии Виталий Снесарь подвел итоги заседания:
"Собеседование показало почти фундаментальную подготовку кандидатов к сегодняшнему этапу работы комиссии. Мы убедились в том, что программы разрабатывались детально, с большим количеством предложений. Сегодня мы единогласно рекомендовали всех троих кандидатов на рассмотрение городской думы. Следующий шаг – это заседание думы, на котором вопрос об избрании главы города Барнаула будет решаться депутатами путем голосования".
Заместитель председателя комиссии, председатель БГД Галина Буевич добавила, что заседание состоится 14 февраля.
14:09:42 30-01-2025
Но мэрить всё равно будет Франк
14:17:45 30-01-2025
Затрачено времени на бесполезную работу! Всё же всём понятно, но нет же продолжаем играть.
14:23:22 30-01-2025
Интрига как на выборах Лукашенко
14:28:14 30-01-2025
Гость (14:23:22 30-01-2025) Интрига как на выборах Лукашенко ... Тоже Тихановская победит
15:02:46 30-01-2025
Какое отношение вот это действо имеет к горожанам? Мы их выбираем? Они нам подотчётны? К чему эти новости?
15:20:14 30-01-2025
Гостья (15:02:46 30-01-2025) Какое отношение вот это действо имеет к горожанам? Мы их выб... И про медиарейтинги их нам тоже не интересно!!!
15:07:05 30-01-2025
А в городе все хуже и страшнее
16:46:12 30-01-2025
Гость (15:07:05 30-01-2025) А в городе все хуже и страшнее... Закоцают поток - будет лучше.
00:59:07 31-01-2025
Планы, поступательные шаги развития, векторы работы - а где реальная реализация??? Когда общественный транспорт будет работать для людей, а не для галочки, когда тротуары и остановки, да и дороги в городе будут приведены в порядок, когда уже закончится коммунальная вакханалия и т.д.??? Когда достроятся музей и развязка??? Все эти планы и векторы создают людям огромные проблемы. Начните уже работать на благо города и горожан. А с планами лучше на Марс, так будут очень рады.