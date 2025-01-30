Три кандидата будут претендовать на должность главы Барнаула

Вячеслава Франка, Алексея Скосырского и Максима Трухина единогласно рекомендовали на рассмотрение городской думы

30 января 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: Барнаульская городская Дума

30 января состоялось итоговое заседание комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатур на должность главы Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы.

Заседание провел председатель комиссии, заместитель председателя правительства Алтайского края – руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

В конкурсе принимают участие действующий глава Барнаула Вячеслав Франк, руководитель фракции ЛДПР в городской думе Алексей Скосырский и директор Алтайского института экономики – филиала Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики Максим Трухин.

Комиссия провела собеседование с кандидатами на должность главы краевой столицы, где каждый из них представил свою программу развития Барнаула на ближайшие годы.

Вячеслав Франк озвучил поступательные шаги по развитию экономики города. Действующий мэр Барнаула обозначил векторы работы по инвестиционной и бюджетной политике, а также развитию общественного транспорта. Помимо этого, он представил план действий по развитию жилищно-коммунального комплекса, строительству и ремонту дорог и другим важным направлениям.

Своим видением решения социальных задач поделился Алексей Скосырский. Он предложил провести полную ревизию городского хозяйства и понять его слабые и сильные стороны. По мнению Скосырского, это позволило бы оперативно направлять деньги на приоритеты и спрашивать за результат ответственных лиц.

Максим Трухин сделал акцент на необходимости ускоренного развития всех сфер жизни Барнаула. Он оценил работу системы образования, ситуацию в сфере физической культуры и спорта, а также строительной и других отраслях городской жизни. По мнению Трухина, у Барнаула есть потенциал, в том числе научный, для решения масштабных проблем.

Председатель комиссии Виталий Снесарь подвел итоги заседания:

"Собеседование показало почти фундаментальную подготовку кандидатов к сегодняшнему этапу работы комиссии. Мы убедились в том, что программы разрабатывались детально, с большим количеством предложений. Сегодня мы единогласно рекомендовали всех троих кандидатов на рассмотрение городской думы. Следующий шаг – это заседание думы, на котором вопрос об избрании главы города Барнаула будет решаться депутатами путем голосования".

Заместитель председателя комиссии, председатель БГД Галина Буевич добавила, что заседание состоится 14 февраля.