Три номинанта "Народного знака качества" получили предупреждения

Накручивать голоса в нашем проекте нельзя, а вот обращаться к своей аудитории – сколько хотите

31 октября 2023, 08:25, ИА Амител

Церемония вручения премии "Народный знак качества – 2022" / Фото: amic.ru

Три компании получили предупреждения от организаторов премии "Народный знак качества" – информационного портала amic.ru* и радиостанции Business FM* Барнаул. Технические специалисты проекта зафиксировали подозрительную активность в трех номинациях – были использованы технические способы накрутки голосов. О том, что это запрещено правилами конкурса, мы писали здесь.

"С одной учетной записи в каждой номинации можно проголосовать только за одну компанию. В случае обнаружения использования инструментов по накрутке голосов и их фальсификации организаторы вправе снять накрученные голоса до того количества, которое было на момент начала подозрительной активности. Также компания может быть исключена из конкурса по решению организатора", – сказано в правилах проекта (п. 5.2), размещенных на сайте.

Накрученные голоса были сняты. Проверка поступающих голосов продолжается. Ежедневно в оперативном режиме мы контролируем процесс регистрации и голосования на сайте премии.

Напоминаем, что правилами не запрещено призывать к голосованию сотрудников, партнеров, клиентов и покупателей, в том числе устраивать стимулирующие акции. Если ваша компания хочет победить, расскажите об этом вашей аудитории. Они обязательно откликнутся и проголосуют.



"Народный знак качества" – честная премия, победители которой определяются честным голосованием. Цель премии – показать и наградить компании, действительно любимые жителями Алтайского края.

Удачи!

*Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ).