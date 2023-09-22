Рассказываем, какие ограничения мы ввели, чтобы избежать накрутки голосов

22 сентября 2023, 08:30, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В третий раз информационный портал amic.ru* совместно с радиостанцией Business FM* Барнаул проводят масштабную премию, победителями которой станут самые любимые, самые нужные и самые клиентоориентированные региональные компании.

Честное народное голосование – отличительная особенность нашей премии, здесь все решают голоса жителей Алтайского края. Разбираемся, почему система может "отказываться" принимать ваш голос.

Не забудьте отключить VPN

Чтобы победа была честной, мы принимаем от любого посетителя народныйзнаккачества.рф только одну заявку в каждой из категорий. Обеспечить это помогает отказ от VPN* – прежде чем нажать на кнопку "Заявить компанию", убедитесь, что VPN на вашем устройстве отключен. Это позволит нам отследить IP-адрес* и исключить накрутку голосов с помощью ботов, подключающихся через серверы других стран.

Убедитесь, что с вашего IP еще не голосовали

Мы ждем по одному голосу в каждой категории от каждого жителя края. При попытке заявить компанию повторно система выдаст сообщение "С вашего IP-адреса уже принята заявка".

Еще не голосовали, но получили такое же сообщение? Возможно, вы на рабочем месте, и проголосовал ваш коллега с тем же IP. Такая же ситуация может возникнуть, если вы, например, в кафе и подключились к его сети Wi-Fi*, которой пользуются и другие люди.

Чтобы подобных проблем не возникло, проголосуйте со своего смартфона, используя мобильный интернет, или оставьте заявку с домашнего компьютера.

Мы ждем ваших голосов, а награда – своих героев

Заявить любимую компанию на сайте можно до 12 октября 2023 года. Следующим этапом станет голосование за одного из номинантов. На сайте будет опубликован шорт-лист, куда попадут по 10 компаний в каждой номинации.

Система подачи заявок на премию "Народный знак качества" прозрачна, а победитель – непредсказуем: все решает количество голосов. Поучаствуйте и вы – пусть о самых лучших компаниях узнают, и заслуженная награда точно найдет своего героя.

Компания "Алтайнефтересурс" – официальный партнер проекта.

"Алтайнефтересурс" – реализация и хранение нефтепродуктов оптом и в розницу, более 20 лет на рынке ГСМ.



EXEED ЦЕНТР Альбион Моторс Калинина – партнер проекта.

Альбион Моторс Калинина – официальный дилер EXEED в Алтайском крае.*Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ); VPN (ВэПэЭн); IP-адрес (АйПи-адрес); Wi-Fi (Вай-Фай).