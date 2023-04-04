На Алтае осудили подростка за гибель ребенка во время катания на мотоцикле

6 октября 2022 года в селе Повалиха 17-летний молодой человек решил покататься на транспортном средстве без прав, в люльке "Урала" сидел девятилетний мальчик

04 апреля 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

17-летнего жителя Первомайского района приговорили к условному сроку за гибель девятилетнего мальчика, которого он решил прокатить в люльке мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Установлено, что 6 октября в Повалихе подросток без водительских прав ехал на "Урале", в люльке которого сидел 9-летний мальчик. Оба были без специальных шлемов для езды на мототранспорте.

"Не обеспечив безопасную скорость движения, юноша совершил поворот направо, применив торможение, в результате чего допустил потерю контроля над управлением мотоцикла, последующий его занос и опрокидывание на участке проезжей части. Пассажир транспортного средства получил травмы, не совместимые с жизнью", – добавили в пресс-службе.

Суд оценил доказательства и признал подростка виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ему назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.