"Окрасить налог на порок". Эксперты оценили идею заставить курящих платить за свои болячки
Эксперты заявили amic.ru, что простым повышением цен на табак здоровью не помочь
20 июня 2025, 14:20, ИА Амител
Предложение российских законодателей и общественников заставить курильщиков платить за свое лечение, льготные лекарства и пропаганду здорового образа жизни не является новшеством, однако его принятие должно сопровождаться дополнительными мерами, чтобы повысить их экономическую эффективность, считают опрошенные amic.ru эксперты.
Ранее на круглом столе в Госдуме предложение финансировать лечение хронических обструктивных болезней легких (ХОБЛ) "фактически через систему налогообложения, через акцизы" выдвинул сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, написала "Парламентская газета". То есть направлять часть доходов табачных акцизов на медицинские услуги для тех, кто подорвал свое здоровье из-за пристрастия к табаку. По словам Жулева, табачная индустрия сегодня наносит реальный ущерб здоровью россиян, поэтому оплачивать последствия вредной привычки должен как сам курильщик, так и производитель сигарет. Достойной обсуждения назвал выдвинутую инициативу советник министра финансов РФ Владимир Шалаев.Этот "налог на порок" необходимо сделать маркированным, более целенаправленным, считает профессор департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына:
"Скажем, автомобилисты платят маркированный дорожный налог, который идет в дорожный фонд – на строительство и ремонт дорог. Но большинство налогов у нас не "окрашенные" – они просто идут в бюджет, а дальше принимается решение, как их использовать. Есть вариант сделать налог на сигареты маркированным, чтобы средства шли на лечение курильщиков, программы по борьбе с курением, какие-то информационные проекты, уроки для детей и так далее".
Таким образом, это будет не просто повышение стоимости табака и снижение объемов выкуриваемых сигарет, потому что они становятся дороже для людей, но и целенаправленная работа, борьба за здоровье граждан, продолжает эксперт:
"Это означало бы системную работу. Использование средств должно быть прописано в Налоговом кодексе – чтобы деньги направлялись в бюджеты региональных систем здравоохранения на поддержку желающих бросить курить, программы помощи курильщикам".
Принятые программы должны развиваться, оформляться, а лучшие практики – изучаться, считает Марина Колосницына.
"Пока на такие цели денег особо не выделяется, люди зачастую сами на энтузиазме что-то делают, но необходима систематизация работы, чтобы в ней были указаны конкретные цели по снижению вреда от курения", – подчеркнула собеседница.
Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что предложенные в Госдуме меры являются частью плана по очередному повышению цен на табачные изделия.
"Сделать табак дороже и получить доход в казну на какие-то цели – это старая история. Трудно оценить, скажется ли это на привычке курить – люди могут табак на даче, дома выращивать. К тому же наша табачная промышленность сегодня не в лучшем состоянии. Любая мера должна быть продуманной. Если бы в 2013 году не запретили курить в кабаках и прочих местах – сегодня не было бы проблемы тех же вейпов", – убежден экономист.
14:36:00 20-06-2025
Курево портит здоровье, а значит тому рад пенсионный фонд. Вейп решает проблему вони в квартирах, тому рады соседи. Да и вообще, прокурил глупый дядя здоровье - другому дяде минус конкурент.
14:36:25 20-06-2025
Да у нас разве курильщики беда?.. А жирных сколько развелось? А диабетчиков сахарных? Ведь жрут сладкое и мучное в нереальных количествах!
14:38:04 20-06-2025
очередной из палаты номер шесть.
нравится до усера тягать железки, зимой бегать на деревяшкам по замершей воде, намеряли два века, до усрачки боитесь стакана кофе и зажженной сигареты - это вали проблем.
к нам нормальным людям не лезьте и все.
очередная гос-кампанейщина в стиле распахаем целину никому кроме вас не нужна.
ну может еще кучки дуралеев, которым в феврале халявные зачеты пообещали,, за одобрямсы в новостях
15:51:46 20-06-2025
Гость (14:38:04 20-06-2025) очередной из палаты номер шесть.нравится до усера тягат... Да закурись ты хоть в доску
16:04:10 20-06-2025
Гость (15:51:46 20-06-2025) Да закурись ты хоть в доску... да, если надо будет, то закурюсь в доску.
и это ни гос-во ни депутатов волновать не должно
14:42:50 20-06-2025
Подождите, они и так платят за свой порок акцизами на табак. И это очень немалые деньги. Точно также как водители платят немалый акциз в бензине.
15:10:28 20-06-2025
Гость (14:42:50 20-06-2025) Подождите, они и так платят за свой порок акцизами на табак.... Я курю, езжу на машине и пью спиртное. А еще я оплачиваю взносы в медстрах, хотя бесплатной медициной практически не пользуюсь. От кого для государства больше пользы? От больного ЗОЖника-пешехода или от меня?
15:26:32 20-06-2025
Гость (15:10:28 20-06-2025) Я курю, езжу на машине и пью спиртное. А еще я оплачиваю взн... Представляю, как пьяный, с сигаретой в зубах мчишь на машине. Ррразойдись, ЗОЖники- пешеходы! Ваша польза едет!
15:40:55 20-06-2025
Гость (15:26:32 20-06-2025) Представляю, как пьяный, с сигаретой в зубах мчишь на машине... Свои влажные фантазии, под своим одеялом фантазируй. И аккуратно, а то потом их следы мамке или жене отстирывать придется...
12:02:46 21-06-2025
Гость (15:26:32 20-06-2025) Представляю, как пьяный, с сигаретой в зубах мчишь на машине... а если ещё и кончится сразу после начисления пенсии - то просто сувенир.
14:56:18 20-06-2025
Опаньки ,да вообще давно пора ввести налог на курение ,и пусть те,кто курит-платят каждый месяц экологический сбор за загрязнение воздуха+налог за курение ,каждый месяц снимать с зарплаты курильщиков деньги для того чтобы лечить болезни ,вызываемые курением (например ,ХОБЛ).
16:12:00 20-06-2025
Олег (14:56:18 20-06-2025) Опаньки ,да вообще давно пора ввести налог на курение ,и пус... А пингвины, которые не курят и не пьют, запукали всю атмосферу Антарктиды. Кстати, у вас с кишечником как?
17:11:40 20-06-2025
Олег (14:56:18 20-06-2025) Опаньки ,да вообще давно пора ввести налог на курение ,и пус... А он существует: акциз на табак. На эти акцизы и зожники лечатся. Когда ужесточили табачку (ограничили места и ТД) собираемость резко упала, бюджет просел. По этом курить не стали меньше, просто нелегального табака стало больше. Думаю, что человеку среднего положения очень сложно заниматься нелегалкой, говорят, что такое крышуется на самом верху. Возможно, все эти ужесточающие табачку и пр сферы, выгодны именно тем, кто причастен к нелегалу. В свое время первые капиталы сколотились именно на сухом законе
14:58:41 20-06-2025
они в думе чо покурили ?
15:45:57 20-06-2025
"заставить курящих платить за свои болячки"... по факту и так каждый сам платит за свои болячки, курящий он или нет...
15:48:41 20-06-2025
Отымейтесь уже от людей по-хорошему!
От государства требуется всего лишь обеспечить спокойную размеренную обеспеченную жизнь всем его гражданам и всё!!!
Как вечером новости включишь - тут же закуриваешь и рюмашку опрокидываешь чтобы просто успокоиться. Доллар по 78 рублей - ну куда это??? Цены за ЖКХ растут! Цены на продукты растут! Цены на жильё вообще ушли за облака! А эти гады курево маркируют.
13:08:50 21-06-2025
6 (15:48:41 20-06-2025) Отымейтесь уже от людей по-хорошему!От государства требу... Про рюмашку. Наверху смотрят положительно.
"«Мой коллега из ЮАР сказал, что уже налажены поставки водки в Южно-Африканскую Республику. Вы знаете, ведь это очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что, если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции. Или поставки зерна. Вот», — сказал президент.
«А хочу напомнить, что Россия уверенно занимает первое место», — продолжил Путин.
«Безусловно. Больше водки поможет миру и приведет его в лучшее состояние», — ответил на это модератор сессии Надим Котеич.
«Во всяком случае, будет веселее жить, это уж точно», — заключил Путин."
17:16:38 20-06-2025
да ваще курильщики пусть работают бесплатно и платят за лечение
20:14:51 20-06-2025
Акциз на табак равен бюджету на здравоохранение.
Так что страна лечится за счет курящих.
Спасибо скажите.
22:00:39 20-06-2025
А еще кушающих вместо форели макарошки.
09:10:24 23-06-2025
Хватит врать! Никаких НАУЧНЫХ доказательств вреда курения НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! Курение - не более чем фактор риска, такой же как соль, жирная пища, сахар, гиподинамия и т.п....Все "борцы" должны быть наказаны за распространение заведомо ложной информации, а также компенсировать моральный вред курильщикам из своего кармана.
09:37:11 23-06-2025
Для тех, кто на бронепоезде...И больных на голову "пациентов"...
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ):
Инфекции дыхательных путей. Частые вирусные или бактериальные инфекции повышают риск развития ХОБЛ.
Генетика. Дефицит альфа-1-антитрипсина может провоцировать раннее развитие ХОБЛ.
Аномалии развития. Внутриутробные патологии и недоношенность, а также тяжелые респираторные заболевания в детстве увеличивают уязвимость легких в будущем.
Факторы риска:
Курение. Активное и пассивное вдыхание табачного дыма разрушает легочную ткань и провоцирует бронхит и ХОБЛ.
Профессиональные вредности. Длительный контакт с пылью, химикатами или дымом на производстве повреждает дыхательные пути.
Неблагоприятные условия окружающей среды. Загрязненный воздух, особенно в мегаполисах, усиливает риск развития ХОБЛ из-за постоянного раздражения легких.
НИКТО до сих пор не знает что такое ХОБЛ и как она возникает. И курение точно причиной не является, т.к. среди страдающих полно не курящих.