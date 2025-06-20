"Окрасить налог на порок". Эксперты оценили идею заставить курящих платить за свои болячки

Эксперты заявили amic.ru, что простым повышением цен на табак здоровью не помочь

20 июня 2025, 14:20, ИА Амител

Пациенты в очереди к врачу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Предложение российских законодателей и общественников заставить курильщиков платить за свое лечение, льготные лекарства и пропаганду здорового образа жизни не является новшеством, однако его принятие должно сопровождаться дополнительными мерами, чтобы повысить их экономическую эффективность, считают опрошенные amic.ru эксперты.

Ранее на круглом столе в Госдуме предложение финансировать лечение хронических обструктивных болезней легких (ХОБЛ) "фактически через систему налогообложения, через акцизы" выдвинул сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, написала "Парламентская газета". То есть направлять часть доходов табачных акцизов на медицинские услуги для тех, кто подорвал свое здоровье из-за пристрастия к табаку. По словам Жулева, табачная индустрия сегодня наносит реальный ущерб здоровью россиян, поэтому оплачивать последствия вредной привычки должен как сам курильщик, так и производитель сигарет. Достойной обсуждения назвал выдвинутую инициативу советник министра финансов РФ Владимир Шалаев.Этот "налог на порок" необходимо сделать маркированным, более целенаправленным, считает профессор департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына:

"Скажем, автомобилисты платят маркированный дорожный налог, который идет в дорожный фонд – на строительство и ремонт дорог. Но большинство налогов у нас не "окрашенные" – они просто идут в бюджет, а дальше принимается решение, как их использовать. Есть вариант сделать налог на сигареты маркированным, чтобы средства шли на лечение курильщиков, программы по борьбе с курением, какие-то информационные проекты, уроки для детей и так далее".

Таким образом, это будет не просто повышение стоимости табака и снижение объемов выкуриваемых сигарет, потому что они становятся дороже для людей, но и целенаправленная работа, борьба за здоровье граждан, продолжает эксперт:

"Это означало бы системную работу. Использование средств должно быть прописано в Налоговом кодексе – чтобы деньги направлялись в бюджеты региональных систем здравоохранения на поддержку желающих бросить курить, программы помощи курильщикам".

Принятые программы должны развиваться, оформляться, а лучшие практики – изучаться, считает Марина Колосницына.

"Пока на такие цели денег особо не выделяется, люди зачастую сами на энтузиазме что-то делают, но необходима систематизация работы, чтобы в ней были указаны конкретные цели по снижению вреда от курения", – подчеркнула собеседница.

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что предложенные в Госдуме меры являются частью плана по очередному повышению цен на табачные изделия.