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Трогательные и нежные фотографии о любви с улиц Барнаула

Дню святого Валентина посвящается. Фотозаметки от amic.ru

14 февраля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: Вячеслав Мельников
Фото: Вячеслав Мельников

14 февраля в мире отмечается День всех влюблённых. Праздник противоречивый, но тем не менее полюбившийся россиянам. Мы хотели бы в этот день отдать дань его главному атрибуту – любви и привязанности. Некоторые мелочи в нашей жизни приносят нам огромную радость – проявление симпатии одна из них.

Об этом и не только наша фотоподборка.

Фото: Вячеслав Мельников, Екатерина Смолихина

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Комментарии 9

  • ...что за праздник то такой? Двух гомосеков повенчали, а теперь это "мировой" праздник? Для меня это день расстрела Чекатило!.. :):):)
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Товарищ! Не ведись на буржуазную хрень! 14 февраля - ОБЫЧНЫЙ день!..
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Это не любовь, а разврат. На 15 суток нужно за такое мужиков садить, а женщин на пару лет. Не нужны такие бабы. Сегодня с одним сосется завтра с другим на улице.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Сегодня с одним сосется завтра с другим на улице. - Я Кошкина! Мне можно!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Двух гомосеков повенчали----Где вы этот бред берете? Хоть историю почитайте и не позорьтесь больше.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Не люблю поцелуи в засос в общественных местах, это показуха, для них нужно уединение, а вот чмокаться можно хоть где.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • колхоз
    14 февраля, Гость   Ответить
  • СКОТСТВО!.Нельзя же уподобляться животным. Есть этикет приличие отличающие нас от животных которым всегда и во всем не терпеж.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Шизофрения у некоторых. Отличный праздник.
    15 февраля, Гость   Ответить
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