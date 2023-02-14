Трогательные и нежные фотографии о любви с улиц Барнаула
Дню святого Валентина посвящается. Фотозаметки от amic.ru
14 февраля 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: Вячеслав Мельников
14 февраля в мире отмечается День всех влюблённых. Праздник противоречивый, но тем не менее полюбившийся россиянам. Мы хотели бы в этот день отдать дань его главному атрибуту – любви и привязанности. Некоторые мелочи в нашей жизни приносят нам огромную радость – проявление симпатии одна из них.
Об этом и не только наша фотоподборка.
14 февраля
Фото: Вячеслав Мельников, Екатерина Смолихина
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