Трогательные и нежные фотографии о любви с улиц Барнаула

Дню святого Валентина посвящается. Фотозаметки от amic.ru

14 февраля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: Вячеслав Мельников

14 февраля в мире отмечается День всех влюблённых. Праздник противоречивый, но тем не менее полюбившийся россиянам. Мы хотели бы в этот день отдать дань его главному атрибуту – любви и привязанности. Некоторые мелочи в нашей жизни приносят нам огромную радость – проявление симпатии одна из них.

Об этом и не только наша фотоподборка.

















































14 февраля

Фото: Вячеслав Мельников, Екатерина Смолихина