Трухлявое дерево рухнуло на иномарку в Барнауле

Инцидент случился на улице Северо-Западной

26 июля 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

В Барнауле пострадал человек при падении дерева на иномарку, сообщили в телеграм-канале Barnaul 22.

По информации очевидца, инцидент случился 25 июля на улице Северо-Западной, 165.

На кадрах видно, что у автомобиля сильно помяло дверь. Дерево при этом было уже очень трухлявым.

Кадр: Barnaul 22

Ранее в Барнауле молния ударила в дерево и разорвала его на щепки.