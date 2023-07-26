Трухлявое дерево рухнуло на иномарку в Барнауле
Инцидент случился на улице Северо-Западной
26 июля 2023, 09:20, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
В Барнауле пострадал человек при падении дерева на иномарку, сообщили в телеграм-канале Barnaul 22.
По информации очевидца, инцидент случился 25 июля на улице Северо-Западной, 165.
На кадрах видно, что у автомобиля сильно помяло дверь. Дерево при этом было уже очень трухлявым.
Ранее в Барнауле молния ударила в дерево и разорвала его на щепки.
09:33:42 26-07-2023
Не стой под трухлявым деревом.
12:42:20 26-07-2023
Гость (09:33:42 26-07-2023) Не стой под трухлявым деревом.... Это национальная русская забава оставлять машины под трухлявыми деревьями.
09:55:05 26-07-2023
Что за мода: обрежут дерево до того состояния, что оно нежизнеспособно. Ещё и кору со ствола обдерут. А убирать погибшее растение - нет, не будем, дождемся, когда само рухнет. По всему городу стоят обрубки.
09:58:59 26-07-2023
Гость (09:55:05 26-07-2023) Что за мода: обрежут дерево до того состояния, что оно нежиз... низя пилить. штраф
10:06:36 26-07-2023
Гость (09:58:59 26-07-2023) низя пилить. штраф... Какой штраф, если дерево умерло? С тебя содрать кожу, тоже не жилец.)))
10:15:24 26-07-2023
Гость (10:06:36 26-07-2023) Какой штраф, если дерево умерло? С тебя содрать кожу, тоже н... ] Но хоронить вам запрещено!
10:42:42 26-07-2023
Гость (10:06:36 26-07-2023) Какой штраф, если дерево умерло? С тебя содрать кожу, тоже н... Надо провести общее собрание жильцов, потом протокол передать в УК, она вызовет специалиста, который даст заключение, что дерево умерло, заключить договор со спец.организацией на снос дерева. Из личного опыта.
12:54:42 26-07-2023
Гость (10:42:42 26-07-2023) Надо провести общее собрание жильцов, потом протокол передат... Всегда росло дерево под окном. Совершенно здоровое Всех соседей по вертикали это устраивало, защита от пыли. Чтобы нагадить соседям, одна бабка из другого подъезда привела мужика, он спилил. Вызвали полицию. Пришел участковый, даже не замерил размер спила ствола. Мы дали ему видео, как уничтожали дерево, даже номер автомобиля пильщика попал. Были также фото дерева ранее, в другие годы. Через некоторое время пришел ответ из октябрьской полиции, что никакого дерева на том месте никогда не было.
10:53:59 26-07-2023
Гость (10:06:36 26-07-2023) Какой штраф, если дерево умерло? С тебя содрать кожу, тоже н... с себя сдери. умник. сказано нельзя . значит нельзя. хочешь попробовать? удачи
10:12:39 26-07-2023
ук встряло если найдут чье дерево
15:23:36 26-07-2023
Гость (10:12:39 26-07-2023) ук встряло если найдут чье дерево... Чтобы найтти чье дерево, нужен файт существования дерева. Нет дерева нет проблем. Дерево не нашли, значит и УК искать не надо) просто все
15:31:39 26-07-2023
Зачем встал на газоне? Вот и получил! И что там эти гаражи делают? 100 процентов без документов!
16:24:32 26-07-2023
Гость (15:31:39 26-07-2023) Зачем встал на газоне? Вот и получил! И что там эти гаражи ... Где вы газон увидели? Чистейший асфальт!!!!
21:35:25 26-07-2023
Гость (16:24:32 26-07-2023) Гость (15:31:39 26-07-2023) Зачем встал на газоне? Вот... Протрите глаза! Под машиной никакого асфальта, стоит на уничтоженном газоне, за бордюром проезжей части