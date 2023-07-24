Мурашко пообещал помощь в строительстве больниц в Алтайском крае

Ранее губернатор привлек 9 млрд рублей из федерального бюджета на развитие медицины края

24 июля 2023, 10:20, ИА Амител





















Виктор Томенко и Михаил Мурашко в краевой больнице / Фото: Антон Федотов

Глава Минздрава России Михаил Мурашко пообещал губернатору Алтайского края Виктору Томенко помощь в строительстве больниц, сообщили в правительстве региона.

Министр приезжал в Алтайский край на прошлой неделе. Во второй день визита он и Виктор Томенко осмотрели Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, а также посетили Краевую клиническую больницу и тубдиспансер в Новоалтайске.

В итоге Мурашко пообещал, что федеральное министерство поможет краю построить новый корпус больницы скорой помощи, завершить реконструкцию тубдиспансера и построить новый корпус онкодиспансера, включив объекты в соответствующие федеральные инвестиционные программы.

































Виктор Томенко и Михаил Мурашко в тубдиспансере и центре эндопротезирования / Фото: Антон Федотов

"У нас есть несколько инициатив, которые мы начали обсуждать с министром, – комментирует Виктор Томенко. – В краевой больнице скорой помощи необходимо строительство нового корпуса. Мы договорились, как будем действовать, чтобы проект был реализован. Еще есть вопрос по завершению туберкулезной в Новоалтайске, это сложный долгоиграющий проект. И есть потребность в строительстве хирургического корпуса нашего онкодиспансера. Мы прошли непростой путь согласования проектной документации с федеральными научными центрами, уточнили медико-техническое задание и готовы его реализовать. Исходя из возможностей федеральной инвестиционной программы и с учетом регионального софинансирования будем подходить к решению, когда начнем работать".

Мурашко по итогам поездки напомнил, что в крае реализуются нацпроекты на 9 млрд рублей, выделенные из федерального бюджета. Эти деньги ранее привлек Виктор Томенко, напоминают в краевом правительстве. Их направили, например, на строительство поликлиники № 14 в Барнауле (1,5 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов), на строительство хирургического комплекса Центра охраны материнства и детства (4 млрд рублей) и другие проекты.