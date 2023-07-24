Мурашко пообещал помощь в строительстве больниц в Алтайском крае
Ранее губернатор привлек 9 млрд рублей из федерального бюджета на развитие медицины края
24 июля 2023, 10:20, ИА Амител
Глава Минздрава России Михаил Мурашко пообещал губернатору Алтайского края Виктору Томенко помощь в строительстве больниц, сообщили в правительстве региона.
Министр приезжал в Алтайский край на прошлой неделе. Во второй день визита он и Виктор Томенко осмотрели Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, а также посетили Краевую клиническую больницу и тубдиспансер в Новоалтайске.
В итоге Мурашко пообещал, что федеральное министерство поможет краю построить новый корпус больницы скорой помощи, завершить реконструкцию тубдиспансера и построить новый корпус онкодиспансера, включив объекты в соответствующие федеральные инвестиционные программы.
"У нас есть несколько инициатив, которые мы начали обсуждать с министром, – комментирует Виктор Томенко. – В краевой больнице скорой помощи необходимо строительство нового корпуса. Мы договорились, как будем действовать, чтобы проект был реализован. Еще есть вопрос по завершению туберкулезной в Новоалтайске, это сложный долгоиграющий проект. И есть потребность в строительстве хирургического корпуса нашего онкодиспансера. Мы прошли непростой путь согласования проектной документации с федеральными научными центрами, уточнили медико-техническое задание и готовы его реализовать. Исходя из возможностей федеральной инвестиционной программы и с учетом регионального софинансирования будем подходить к решению, когда начнем работать".
Мурашко по итогам поездки напомнил, что в крае реализуются нацпроекты на 9 млрд рублей, выделенные из федерального бюджета. Эти деньги ранее привлек Виктор Томенко, напоминают в краевом правительстве. Их направили, например, на строительство поликлиники № 14 в Барнауле (1,5 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов), на строительство хирургического комплекса Центра охраны материнства и детства (4 млрд рублей) и другие проекты.
"В том числе они направлены на модернизацию первичного звена, информатизацию, на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и строительство хирургического комплекса. Работа идет. В реализованных проектах используются все современные технологии", – отметил глава федерального Минздрава.
10:42:21 24-07-2023
попробовал бы он специалисту записаться в Бийске. максимум кто светит это гинеколог и терапевт-если повезет.Слушать и читать новости противно." Все у нас замечательно"
12:14:25 24-07-2023
Гость (10:42:21 24-07-2023) попробовал бы он специалисту записаться в Бийске. максимум ... А лучше бы попробовал быть беременным за пределами Барнаула и на снасях добраться до ДАРа....
10:45:10 24-07-2023
А какой Больницы Скорой помощи?
12:32:42 24-07-2023
Прям почувствовал единение. мы с протянутой рукой - и они "большие" люди, учат нас неразумных как жить. За такое единение и умереть не жалко
13:23:45 24-07-2023
деньги "осваивают" больше 10 лет уже на строительстве тубдиспансера