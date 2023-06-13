Турбазу затопила река из-за паводка на Алтае

Пытаются спасти все, что могут

13 июня 2023, 11:01, ИА Амител

В Республике Алтай река Чулышман вышла из берегов из-за паводка и затопила туристическую базу в понедельник, 12 июня, сообщает "В курсе 22".

"Вот что творится у нас на базе. Пытаемся спасти то, что можем. Вода продолжает подниматься. Посмотрим, что будет", – комментирует происходящее автор видео.

Ранее сообщили, что в Барнауле вода в Оби поднялась за сутки на 16 см.