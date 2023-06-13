Турбазу затопила река из-за паводка на Алтае
Пытаются спасти все, что могут
13 июня 2023, 11:01, ИА Амител
В Республике Алтай река Чулышман вышла из берегов из-за паводка и затопила туристическую базу в понедельник, 12 июня, сообщает "В курсе 22".
"Вот что творится у нас на базе. Пытаемся спасти то, что можем. Вода продолжает подниматься. Посмотрим, что будет", – комментирует происходящее автор видео.
Ранее сообщили, что в Барнауле вода в Оби поднялась за сутки на 16 см.
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11:27:48 13-06-2023
А что за база то?чтобы случайно туда не поехать. Несколько лет назад неосмотрительно проплатили такому подобному утопышу, потом жили в плесени. фу.
17:29:45 13-06-2023
Гость (11:27:48 13-06-2023) А что за база то?чтобы случайно туда не поехать. Несколько л... Похоже на Красный Камень