"Не те, кто набил карманы". Яркие цитаты из послания Путина Федеральному собранию
Президент России обсудил решение серьезных вопросов на ближайшую пятилетку, порой делал он это с юмором
29 февраля 2024, 21:01, ИА Амител
Цитаты президента Путина с послания Федеральному собранию / Amic.ru
Президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию, в ходе которого поставил главные цели в развитии страны и общества до 2030 года. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.
Путин заявил о запуске нового нацпроекта "Семья", поручил продлить программы семейной ипотеки и маткапитала в России до 2030 года, рассказал об уровне бедности в России через шесть лет, предложил увеличить налоговый вычет на второго, третьего и последующих детей, объявил о масштабной программе капремонта детских садов и ответил на вопрос, "в чем призвание власти".
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07:08:14 01-03-2024
Разговоры, разговоры... А дела когда-нибудь потом... .
09:11:39 01-03-2024
Гость (07:08:14 01-03-2024) Разговоры, разговоры... А дела когда-нибудь потом... .... уж лучше пусть только говорят, их дела только хуже делают.