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"Не те, кто набил карманы". Яркие цитаты из послания Путина Федеральному собранию

Президент России обсудил решение серьезных вопросов на ближайшую пятилетку, порой делал он это с юмором

29 февраля 2024, 21:01, ИА Амител

Цитаты президента Путина с послания Федеральному собранию / Amic.ru

Президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию, в ходе которого поставил главные цели в развитии страны и общества до 2030 года. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.

Путин заявил о запуске нового нацпроекта "Семья", поручил продлить программы семейной ипотеки и маткапитала в России до 2030 года, рассказал об уровне бедности в России через шесть лет, предложил увеличить налоговый вычет на второго, третьего и последующих детей, объявил о масштабной программе капремонта детских садов и ответил на вопрос, "в чем призвание власти".

Владимир Путин
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Комментарии 2

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Гость

07:08:14 01-03-2024

Разговоры, разговоры... А дела когда-нибудь потом... .

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Гость

09:11:39 01-03-2024

Гость (07:08:14 01-03-2024) Разговоры, разговоры... А дела когда-нибудь потом... .... уж лучше пусть только говорят, их дела только хуже делают.

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