Турчак: новый доклад рабочей группы по СВО направили Путину

В нем – новые инициативы для поддержки участников СВО

21 декабря 2023, 14:52, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"

Рабочая группа по СВО подготовила и направила президенту России Владимиру Путину доклад с новыми инициативами. Они касаются дополнительных мер поддержки и уточнения действующих механизмов оказания помощи бойцам, передает сайт ER.ru.

Новые инициативы

"Предлагаем уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников – участников СВО на период приостановления исполнительного производства. До сих пор возникают ситуации, когда производство приостановлено, а ограничения остаются. Из-за этого бойцы не могут свободно распоряжаться средствами, в том числе боевыми выплатами", – подчеркнул глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.В числе инициатив – порядок получения медпомощи для ветеранов и инвалидов боевых действий вне очереди, включая предварительную запись на прием. Такое право есть и сейчас, но из-за отсутствия конкретных правил ветераны попадают к врачам на общих условиях.

Турчак сообщил, что рабочая группа предлагает приравнять к членам семьи военнослужащего детей, достигших 18 лет и закончивших школу, – на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение. А также ввести гарантии и меры стимулирования для членов семей погибших участников СВО, если они планируют долгосрочные сбережения по программе негосударственной системы пенсионного обеспечения. А еще – отменить госпошлину за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования.

По просьбе рабочей группы Минцифры подготовило рекомендации в адрес сотовых операторов о порядке подачи заявлений на приостановление услуг мобильной связи в период прохождения службы.

Реализованные предложения

Андрей Турчак доложил президенту и о принятых в декабре законах, инициированных рабочей группой:

о признании фактических воспитателей выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих с 11 августа 2020 года;

о наделении статусом социальных предпринимателей организации, трудоустраивающие ветеранов СВО;

о первоочередном зачислении участников СВО и их детей в колледжи и техникумы вне зависимости от результатов школьного аттестата и наличия договора целевого обучения;

о гарантиях членам семей бывших сотрудников правоохранительных органов на получение жилищной выплаты в случае их гибели в СВО.

О рабочей группе

Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в СВО, и членов их семей создана год назад распоряжением президента.

"За это время по ее инициативе принят комплекс мер поддержки участников СВО и значительно расширены меры помощи семьям наших бойцов. Об итогах работы группы за год доложим президенту в январе", – заключил Андрей Турчак.

В группу вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

За год группа разработала законы:

об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса;

об отмене госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав участникам спецоперации и закон о праве на бесплатную юридическую помощь;

о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков и совершеннолетних детей. Установлено право на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца и другие законы.

Ряд предложений пока на рассмотрении. Так, Совет Федерации уже одобрил инициативы о распространении на детей добровольцев и детей погибших участников спецоперации льготы на внеочередное зачисление в детсады, школы и лагеря, о включении службы в армии в перечень индивидуальных достижений абитуриентов и расширении ветеранам СВО льгот при поступлении в вузы.