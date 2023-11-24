Турчак: участникам СВО нужно обеспечить комплексную реабилитацию

Пока в этом вопросе есть дисбаланс

24 ноября 2023, 17:00, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"

Рабочая группа по СВО направила президенту очередной доклад с новыми предложениями по мерам поддержки бойцов и членов их семей, которые, в том числе, направлены на уравнивание льгот для разных категорий участников СВО. Также в документе есть предложения по изменению подходов к протезированию, чтобы оно сопровождалась не только предоставлением техсредств, но и соответствующими медуслугами. Об этом сообщил глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, передает ER.ru.

По его словам, судя по анализу поступающих в группу обращений, пока еще есть дисбаланс в этом вопросе.

"Предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество; дать возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе; позволить членам семьи участника СВО по доверенности оформлять для него регистрацию по месту жительства", – отметил он.

Помимо этого, предлагается утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если они едут в отпуск или на лечение.

"Нередки случаи, когда в продаже остаются только билеты в бизнес-класс, которые не возмещаются бойцам по документам, либо места без багажа", – обратил внимание Андрей Турчак.

Рабочая группа предлагает предусмотреть и особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, ранение, контузию или инвалидность в связи с боевыми действиями, чтобы участники СВО могли проходить ее вне очереди.

"Вместе с Фондом "Защитники Отечества" продолжаем заниматься вопросами реабилитации и протезирования. Последнее, в частности, требует помимо непосредственно обеспечения техническими средствами реабилитации еще и оказания медуслуг. Таких как массаж, физиолечение, лечебная физкультура. Сегодня при протезировании это не предусмотрено. В результате человеку предоставляется средство реабилитации, которым он не может пользоваться", – подчеркнул глава рабочей группы по СВО.

Для решения вопроса он предложил поручить правительству внести изменения в комплекс услуг по протезированию и включить в него оказание медпомощи.

"В том числе медицинских реабилитационных услуг", – отметил Андрей Турчак.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

В октябре Турчак представил итоги работы и новые предложения по поддержке участников спецоперации. В их числе бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, предоставление права членам семей погибшего участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время; усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий (социальное такси с этой задачей полностью не справляется).