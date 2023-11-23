Льготы военнослужащих-контрактников предложили распространить на добровольцев

Новые инициативы рабочей группы по вопросам СВО перечислил сенатор Андрей Турчак

23 ноября 2023, 16:45, ИА Амител

Призыв в армию – 2022/ Фото: amic.ru

Добровольцев спецоперации на Украине предложили наделить теми же льготами, которые положены военнослужащим-контрактникам, а родственникам раненых давать отпуск по уходу за ними. Как сообщает телеканал "360", новые инициативы рабочей группы по вопросам СВО перечислил сенатор Андрей Турчак.

"В частности, предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения, гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество", – рассказал он.Также супругам и родителям тяжелобольных военных предложили брать отпуска, чтобы ухаживать за ними, а также разрешить оформлять по доверенности регистрацию по месту жительства.

Турчак дополнительно добавил, что в России следует утвердить единый порядок бронирования билетов на транспорт для участников спецоперации. Также он необходим для проведения им реабилитации вне очереди.