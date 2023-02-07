Более ста российских спасателей будут круглосуточно разбирать завалы в Турции

Специалисты имеют большой опыт ликвидации последствий стихийных бедствий в самых сложных условиях

07 февраля 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: ТАСС

Более 100 российских спасателей прибыли в Турцию для ликвидации последствий землетрясения и оказания помощи пострадавшим, сообщает МЧС России.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло в понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций Турции и Сирии. Президент России Владимир Путин предложил помощь Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. После этого президент Турции поручил принять российских спасателей.

"В составе группировки – семь кинологических расчётов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастрофических разрушений. Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших. Кроме того, для оперативного оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в зону ЧС российские спасатели доставят аэромобильный госпиталь. На его базе более 40 специалистов будут оказывать квалифицированную медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что спасатели имеют большой опыт ликвидации последствий стихийных бедствий и готовы к проведению поисково-спасательных работ в самых сложных условиях. В частности, есть георадары, эндоскопы и акустические приборы, позволяющие обнаружить пострадавшего на глубине до 4,5 метра.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на советника главы МЧС России Даниила Мартынова, группировку разделят на несколько отрядов для работы в круглосуточном режиме.

По последним данным, число погибших в результате землетрясений на юге Турции возросло до 2921 человека, 15 834 получили ранения.