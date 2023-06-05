Турция увеличит плату за проход кораблей через черноморские проливы

Стоимость будет повышена с 1 июля

05 июня 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Турция с 1 июля более чем на 8% повысит плату за проход cудов через проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает РИА Новости.

"Главное управление по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры объявило о новом положении в коэффициентах налогов и сборов, уплачиваемых за беспосадочный проход через турецкие проливы", – пишет газета "Айдынлык".

Стоимость будет повышена с 1 июля на 8,3% – до 4,42 доллара. Ожидается, что доход от пересечения проливов достигнет 900 млн долларов в год.

Ранее россияне пожаловались на серьёзный рост цен на отдых в Турции.