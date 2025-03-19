В доме мэра Стамбула Экрема Имамоглу провели обыски, после чего его увезли в суд

19 марта 2025, 16:14, ИА Амител

Флаг Турции / Фото: unsplash.com / Dima Rogachevskiy

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержала полиция. Его подозревают в коррупции. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Известно, что в доме политика провели обыски. В сопровождении полиции его доставили в суд.

Мэр турецкой столицы заявил, что полиция "пытается узурпировать волю нации" и использовать силы безопасности "в качестве инструментов для этого зла".

Согласно данным телеканала CNN Turk, были выданы ордера на задержание более 100 человек, в их числе советник мэра Стамбула по связям с прессой Мурат Онгун. Газета Sabah пишет, что вскоре ожидается арест нескольких журналистов и бизнесменов, а ордер связан с тендерами Стамбульской медиакомпании Medya A.S.

Экрем Имамоглу находится на посту мэра Стамбула с марта 2019 года. 17 марта Стамбульский университет решил аннулировать его диплом после запроса Генпрокуратуры Турции, что препятствует выдвижению политика на пост президента (в соответствии с конституцией Турции на должность выдвигаться могут только граждане с высшим образованием).

На праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии мэр Стамбула был единственным кандидатом. Также Имамоглу называли главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана при его повторном выдвижении на пост.