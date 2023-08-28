Туристка из Новосибирска на "Марке" сбила 15-летнего самокатчика на Алтае

В полиции рассказали, по чьей вине произошло ДТП

28 августа 2023, 18:22, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

28-летняя жительница Новосибирска сбила подростка в селе Чемал Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Днем 26 августа женщина ехала на Toyota Mark II по второстепенной дороге и при повороте на нерегулируемом перекрестке наехала на 15-летнего самокатчика – он пересекал проезжую часть в неположенном месте.

В итоге ребенка доставили в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".

Ранее полиция Барнаула предложила ограничить скорость самокатов до 15 км/час.