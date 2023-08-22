Полиция Барнаула предлагает ограничить скорость самокатов до 15 км/час

И сделать несколько зон, куда на них будет запрещено заезжать

22 августа 2023, 13:26, ИА Амител

Самокат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле нужно ограничить скорость движения самокатов и других средств индивидуальной мобильности до 15 км/час, запретить им ездить по ночам и организовать зоны, куда будет воспрещен въезд на них. С таким предложением выступил начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров. Инициатива внесена в его отчет о работе, с которым он выступит на заседании гордумы в конце недели.

Сейчас разрешенная скорость для самокатов в краевой столице составляет 25 км/час, полиция предлагает сократить ее сразу на 10 км/час. Что же касается ночного ограничение, то его предлагается ввести с 23.00 часов до 06.00 часов.

Такие меры обусловлены ростом ДТП. Так, если в первые полгода 2022-го дорожных происшествий с ними было всего два, без пострадавших, то в этом полугодии уже восемь аварий и девять пострадавших.

"Более того, ежедневно регистрируется до 10 происшествий, не относящихся ДТП, где участниками выступали водители или пассажиры СИМ. Сотрудниками ДПС к административной ответственности привлечено 1080 водителей, управляющими СИМ, также проведено 1,5 тысяч профилактических бесед о недопущении нарушения ПДД", – сказано в отчете Майдорова.

В целом же количество ДТП за первые шесть месяцев 2023 года стало меньше. На четверть сократилось число ДТП с участием водителей мотоциклистов, на 2% снизилось количество наездов на пешеходов. Но при этом стало больше аварий, допущенных по вине водителей транспортных средств, принадлежащих юрлицам (+59,1%) и с участием пассажироперевозящего транспорта (+11,8%).

О том, куда жаловаться на лихачей и что будет, если вы кого-то сбили на самокате, в "Переговорке" на amic.ru недавно рассказала начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Алтайского края Жанна Боброва.