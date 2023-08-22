Полиция Барнаула предлагает ограничить скорость самокатов до 15 км/час
И сделать несколько зон, куда на них будет запрещено заезжать
22 августа 2023, 13:26, ИА Амител
В Барнауле нужно ограничить скорость движения самокатов и других средств индивидуальной мобильности до 15 км/час, запретить им ездить по ночам и организовать зоны, куда будет воспрещен въезд на них. С таким предложением выступил начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров. Инициатива внесена в его отчет о работе, с которым он выступит на заседании гордумы в конце недели.
Сейчас разрешенная скорость для самокатов в краевой столице составляет 25 км/час, полиция предлагает сократить ее сразу на 10 км/час. Что же касается ночного ограничение, то его предлагается ввести с 23.00 часов до 06.00 часов.
Такие меры обусловлены ростом ДТП. Так, если в первые полгода 2022-го дорожных происшествий с ними было всего два, без пострадавших, то в этом полугодии уже восемь аварий и девять пострадавших.
"Более того, ежедневно регистрируется до 10 происшествий, не относящихся ДТП, где участниками выступали водители или пассажиры СИМ. Сотрудниками ДПС к административной ответственности привлечено 1080 водителей, управляющими СИМ, также проведено 1,5 тысяч профилактических бесед о недопущении нарушения ПДД", – сказано в отчете Майдорова.
В целом же количество ДТП за первые шесть месяцев 2023 года стало меньше. На четверть сократилось число ДТП с участием водителей мотоциклистов, на 2% снизилось количество наездов на пешеходов. Но при этом стало больше аварий, допущенных по вине водителей транспортных средств, принадлежащих юрлицам (+59,1%) и с участием пассажироперевозящего транспорта (+11,8%).
О том, куда жаловаться на лихачей и что будет, если вы кого-то сбили на самокате, в "Переговорке" на amic.ru недавно рассказала начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Алтайского края Жанна Боброва.
13:38:51 22-08-2023
поддеерживаю но до 10!
13:48:24 22-08-2023
И моторчики снять. Пусть ногами гребут.
14:11:50 22-08-2023
Гость (13:48:24 22-08-2023) И моторчики снять. Пусть ногами гребут. ... За +100500!!!!!!!!!!!
14:05:18 22-08-2023
на велосипедах можно кататься?
14:24:01 22-08-2023
Уберите их от пешеходов!!! Это же транспортное средство, а почему на тротуарах их полно, создавая ДТП???
15:36:10 22-08-2023
Гость (14:24:01 22-08-2023) Уберите их от пешеходов!!! Это же транспортное средство, а п... Потому что на проезжей части эти петушки тоже не нужны
14:30:39 22-08-2023
Можно подумать кто-то это будет контролировать. К каждому гаишника не приставишь.
14:48:30 22-08-2023
Запретить их в городской черте- и все проблемы. Найдется хоть один начальник в Барнауле способный принять такое решение?
22:38:00 22-08-2023
Гость (14:48:30 22-08-2023) Запретить их в городской черте- и все проблемы. Найдется хот... Конечно нет. А вдруг администрация города на самокаты пересядет - транспорт то экологичный.
15:06:53 22-08-2023
Гость (14:30:39 22-08-2023) Можно подумать кто-то это будет контролировать. К каждому г... Эм. Прокатчик легко поставит зону с ограничением хоть на весь город. Даже прошивку в самокатах менять не придётся. Яркий пример — ВДНХ (та, что в Москве): на юренте почти везде скорость 5 – 7 км/ч. Нефиг там гонять. Зато ноги не устанут ходить пешком через всю выставку. Вопрос удобства.
15:14:22 22-08-2023
15 много, 10 нормально.
19:53:16 22-08-2023
Одни сплошные запреты вместо благоустройства города. Много лет шёл разговор о том, что городу крайне необходима сеть велодорожек, соединяющих все районы. В ответ кто-то устами властей вопил, что у нас полгода зима. Вот теперь у нас полгода лето и куча самокатов, которым просто некуда деться. А ещё к ним надо прибавить кратно увеличившееся количество велосипедов. Не было работы в интересах горожан, и не видно её.
20:12:35 22-08-2023
И малолеткам к ним не допускать. Носятся как угорелые.
20:28:22 22-08-2023
да вообще запретить их и все.