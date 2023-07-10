Туристы рассказали о последствиях ливня на алтайском курорте Манжерок
Непогода обрушилась на него 7 июля
10 июля 2023, 09:00, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Отдыхающие в Горном Алтае жители Новосибирска рассказали BFM о последствиях ливня, который 7 июля обрушился на курорт Манжерок.
Напомним, в этот день курорт пострадал от проливного дождя и селя, который сошел с горы Синюха. Также из-за непогоды там остановили канатную дорогу.
"Везде вода и потоки грязи – на парковках, тротуарах и дорогах. Во время ливня вода действительно стояла стеной, и был страшный грохот", – рассказал о стихии один из туристов.
В итоге, как отмечает издание, запланированные на 8-е число мероприятия перенесли на следующие выходные.
09:32:24 10-07-2023
А нечего было лезть со своей большой стройкой туда. Природа отплатили
09:39:40 10-07-2023
Природа наказала! Не надо тракторами вековые склоны ровнять!
09:48:28 10-07-2023
Не надо вообще ничего делать. Надо на диване сидеть. И рассказывать, как в альпах хорошо и за границей. А «вековые сосны» сжечь в печке.
10:16:02 10-07-2023
Слепое копирование Запада - до добра не доводит!
10:29:23 10-07-2023
Расскажи ты мне дружок Что такое Манжерок Может это островок Может это городок
11:14:21 10-07-2023
Все, что делают эффективные менеджеры, все идет через задницу! Там нужен был комплексный проект с оценкой территории от негативных воздействий, но про него Греф и ему подобные не знают просто! Вот РЖД когда пытались создать туркомплекс у реки Песчаной в районе Красного городка, они заказали такую оценку территории, мы им показали все опасные природные проявления, камнепады, затопления, подтопления, сели, оползни и т д! Но то РЖД с его инженерными традициями, а здесь бывшая Сберкасса во главе с ..... Да и руководство РА тоже недалеко ушло, достаточно вспомнить строительство большого водоема вода из которого ушла через дно. Кстати никто так и не наказан за дикие убытки бюджетных денег, ведь Пальталлера Р. посадили за другие дела.
19:45:30 10-07-2023
Гость (09:39:40 10-07-2023) Природа наказала! Не надо тракторами вековые склоны ровнять... вековые склоны были на Горе, пока тракторами их не сравняли — регулярно обваливались. у меня так прабабка в гробу уплыла по Оби.