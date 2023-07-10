Туристы рассказали о последствиях ливня на алтайском курорте Манжерок

Непогода обрушилась на него 7 июля

10 июля 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Отдыхающие в Горном Алтае жители Новосибирска рассказали BFM о последствиях ливня, который 7 июля обрушился на курорт Манжерок.

Напомним, в этот день курорт пострадал от проливного дождя и селя, который сошел с горы Синюха. Также из-за непогоды там остановили канатную дорогу.

"Везде вода и потоки грязи – на парковках, тротуарах и дорогах. Во время ливня вода действительно стояла стеной, и был страшный грохот", – рассказал о стихии один из туристов.

В итоге, как отмечает издание, запланированные на 8-е число мероприятия перенесли на следующие выходные.