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Алтай назвали одним из лучших направлений для путешествий по России в 2023 году

В тройке лидеров также оказались Мурманская и Калининградская области

17 января 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алтай занял второе место среди лучших направлений для путешествий по России в 2023 году, следует из опроса тревел-журналистов и блогеров, который провёл сервис "Туту", пишет РИА Новости.

Регион упомянули 27% респондентов, указав на большое количество пеших и водных маршрутов, разнообразные базы отдыха и пансионаты.

Первое место заняла Мурманская область (28%), а тройку замкнула Калининградская область и сам Калининград (22%). Также в десятку вошли Камчатка, Санкт-Петербург, Дагестан, Байкал, Карелия и Сочи.

Ранее сообщалось, что Республика Алтай и Алтайский край стали одним из самых популярных мест отдыха у россиян по итогам 2022 года.

 

Комментарии 4

  • Опять путают всех! Горный Алтай, это не Алтайский край. Туризм именно в Горном Алтае!
    17 января, Гость   Ответить
  • Тссс... Не мешайте деньги под развитие туризма получать
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, Когда говорят про Алтайский край, имеют в виду прежде всего Белокуриху и Аю вместе с "Бирюзовой Катунью". Да-да, это самый-самый туризм)))
    17 января, Гость   Ответить
  • А многие и Барнаульцы реально не знают где начинается горный, некоторые готовы спорить что АЯ это Республика Алтай. Если замутить опросник все поймут что даже местные их путают.
    17 января, Гость   Ответить
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