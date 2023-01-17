Алтай назвали одним из лучших направлений для путешествий по России в 2023 году

В тройке лидеров также оказались Мурманская и Калининградская области

17 января 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтай занял второе место среди лучших направлений для путешествий по России в 2023 году, следует из опроса тревел-журналистов и блогеров, который провёл сервис "Туту", пишет РИА Новости.

Регион упомянули 27% респондентов, указав на большое количество пеших и водных маршрутов, разнообразные базы отдыха и пансионаты.

Первое место заняла Мурманская область (28%), а тройку замкнула Калининградская область и сам Калининград (22%). Также в десятку вошли Камчатка, Санкт-Петербург, Дагестан, Байкал, Карелия и Сочи.

Ранее сообщалось, что Республика Алтай и Алтайский край стали одним из самых популярных мест отдыха у россиян по итогам 2022 года.