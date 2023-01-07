Алтай стал одним из самых популярных мест для российских туристов в 2022 году

Около четверти путешественников отдыхали на Алтае

07 января 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Республика Алтай и Алтайский край стали одним из самых популярных мест отдыха у россиян по итогам 2022 года, об этом свидетельствует опрос страховой компании «Росгосстрах» и туроператора «Большая страна».

Так, например, на Алтае побывали 25% опрошенных. 32% путешественников открыли для себя Дагестан, 25% — Карелию, 23% — Калининградскую область. 22% вновь отправились на Байкал, а 19% предпочли Камчатку.

Больше половины респондентов (53%) стали намного больше путешествовать по России в этом году. Каждый пятый участник опроса признался, что раньше отдыхал только за границей, а изучать родную страну начал лишь недавно.

Более трети россиян (36%) организуют путешествия самостоятельно, а 59% покупают туры. 53% респондентов заявили, что предпочитают экскурсионный туризм, 20% — активный отдых. 12% выбирают экологический туризм.