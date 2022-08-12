Мишустину рассказали о двух турпроектах на 31 млрд рублей в Алтайском крае

Премьер-министру Михаилу Мишустину представили проекты «Белокурихи горной» и горнолыжного комплекса «Бирюзовая Катунь», сообщает правительство Алтайского края.

Напомним, Мишустин 12 августа прибыл в Республику Алтай, где обсудит развитие туристической отрасли в стране. С председателем правительства встретился губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Создание „Белокурихи горной“ ведётся в связи с ростом спроса на санаторно-курортные услуги: загрузка действующего курорта федерального значения Белокуриха достигла практически 100%. Под „Белокуриху горную“ отведена площадка 136 гектаров», — пояснили в правительстве края.

Территорию уже обеспечили магистральными сетями электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения. В 2021 году там завершили строительство дороги к горнолыжному комплексу «Гора Мишина». Сейчас строят дорогу до проектируемого горнолыжного комплекса «Гора Глухариная».

Общий объём заявленных инвестиций на строительство туристских объектов составляет 8,8 млрд рублей.

Турпроекты в Алтайском крае / Фото: altairegion22.ru / Антон Федотов

«Проект горнолыжного комплекса „Бирюзовая Катунь“ предусматривает строительство многофункционального комплекса с гондольно-кресельным подъёмником (канатной дорогой) мощностью 1800 человек в час, байк-парком, развлекательным клубом, детской зоной „Парк приключений“, гостиничными комплексами категории от трёх до пяти звёзд общей вместимостью 730 номеров и другими площадками для отдыха», — говорится в сообщении.

Стоимость проекта оценивается примерно в 22 млрд рублей. Реализовать его планируют на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».