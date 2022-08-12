Стало известно, для чего Михаил Мишустин приедет на Алтай

Премьер-министр России Михаил Мишустин с 12 по 16 августа отправится в поездку по регионам Сибири и Дальнего Востока. Глава кабмина посетит Горно-Алтайск, Якутск и Читу.

В рамках визита в Горно-Алтайск он рассмотрит вопросы развития туристического комплекса, а также проведёт совещание по развитию индустрии гостеприимства.

В Якутске премьер-министр обсудит задачи по противодействию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а в Чите проведёт совещание по поводу развития IT-отрасли.

Как отмечает ТАСС, в поездке его будет сопровождать ряд министров, среди которых полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.