Виктор Томенко принимает участие в совещании с Михаилом Мишустиным

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принимает участие в совещании по вопросу развития туризма с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В совещании участвуют члены правительства России, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, представители туриндустрии Алтайского, Ставропольского, Приморского, Камчатского краёв, республик Алтай, Бурятия, Крым и другие.

Перед началом обсуждения Михаилу Мишустину представили выставочные стенды с презентацией разных регионов России.

«Алтайский край презентовал юрточный глэмпинг „Алтайское кочевье“ и экологическую тропу „Бирюзовая“, курорт „Белокуриха горная“ и горнолыжный комплекс „Бирюзовая Катунь“», — рассказали в правительстве.

Представители курортных зон рассказали о том, как развиваются их проекты, а также о том, какие работы по их развитию будут произведены в будущем.