Никита Михалков предложил ехать на Алтай лишившимся «шенгена» россиянам

Российский режиссёр Никита Михалков рассказал в интервью ТАСС, как решить вопрос с запретом шенгенских виз для россиян.

Михалков возмутился, что в коварном и двуличном «цивилизованном» мире «какой-то кукольный премьер какой-то кукольной страны» заявил, что для россиян посещение Европы должно быть привилегией.

«А те, кого лишат возможности получить шенгенскую визу, когда-нибудь были на Алтае, в Красноярске, в Саянах, на Байкале, в Долине гейзеров на Камчатке? То есть вы понимаете, при всей видимости „ужаса“ этого лишения шенгенской визы совершается, на мой взгляд, невероятное благо — возможность развернуться лицом к своей стране, оценить свои богатства, изумиться тому, что мы имеем, и удивлённо улыбнуться в сторону тех, кто наказывает нас невозможностью увидеть гей-парад в Антверпене», — подчеркнул режиссёр.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Евросоюз «поскорее» запретить выдачу шенгенских виз россиянам.

Кстати, страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз жителям России. Идею поддержали в Эстонии, Финляндии и ряде других стран, против выступили Германия и Франция.