Страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам. Как заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам встречи, многие члены ЕС выступили против подобной меры, пишет РИА Новости.

Напомним, что последние недели в Европе обсуждали возможные визовые ограничения в отношении россиян. Причиной для этого стал призыв президента Украины Владимира Зеленского, который потребовал «изолировать» граждан РФ.

Идею поддержали в Эстонии, Финляндии и ряде других стран, которые или сократили число выдаваемых виз, или полностью приостановили оформление разрешений. Против инициативы выступили Германия и Франция.

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Ранее СМИ писали, что компромиссным решением станет приостановка упрощенного визового режима России с ЕС — в таком случае россиянам придется платить за визы 80 вместо 35 евро и сталкиваться с большей бюрократией.