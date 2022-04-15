Около 4,5 млн россиян собираются отдохнуть в Сочи в этом году

Сочи готовится принять около 4,5 миллиона туристов в летний сезон 2022 года. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Для сравнения: с января по август 2021 года курорт посетили 4,13 миллиона отдыхающих, рассказывал ранее глава города. А всего в 2021 году в Сочи отдохнули 6,9 миллиона человек.

Также мэр города отметил, что в этом году на курорте откроют 188 пляжей. Из них почти 30 пляжных территорий прошли добровольную сертификацию Ростуризма.

«Это отечественный „знак качества“ для пляжных территорий. Система оценки разработана в нашей стране в прошлом году, она задаёт высокие экологические стандарты, что особо значимо в Год экологии на курорте. Сертификаты Ростуризма говорят о чистоте моря и побережья, безопасности и доступности отдыха, а также о высоком уровне благоустройства курортной инфраструктуры. К сезону в Сочи будут реять флаги цветов, соответствующие категориям: синие — наивысшей, таких у нас большинство», — сообщает Копайгородский.

По заверению властей все пляжи подготовят и хорошо оборудуют. Кроме того, власти выступают против засилья наружной рекламы и хаотичной торговли.

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В этом году ожидается рост числа туристов на большинстве российских курортов. Во многом это связано с прекращением авиасообщения с рядом западных стран и высокой изменчивостью курса рубля по отношению к иностранным валютам после начала специальной военной операции России на территории Украины.