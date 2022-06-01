Турция с 1 июня отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

Турция с 1 июня 2022 года отменяют ПЦР-тесты для туристов при въезде в страну, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

Такое решение власти приняли исходя из текущей ситуации с коронавирусом.

«С 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчёт об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведённый в течение максимум 48 часов с момента въезда», — говорится в сообщении.

С этого же дня аналогичное требование отменили Кипр и Италия.

Ранее сообщалось, что в Египте к сентябрю могут начать принимать банковские карты «Мир». Власти страны уже работают над этой возможностью.