Турнир по нардам среди адвокатов пройдет в Алтайском крае
Адвокаты будут бороться за победу в дисциплине classic
08 ноября 2023, 10:17, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае 11 ноября впервые пройдет турнир по спортивным нардам среди адвокатов, сообщает "МК-Барнаул".
"Адвокаты будут бороться за победу в дисциплине classic. Это разновидность игры в длинные нарды с унифицированными правилами", – поясняет издание.
Организаторы соревнования – Федерация нард Алтайского края и Алтайская краевая коллегия адвокатов – отметили, что нарды в России официально признаны видом спорта, как шахматы и шашки.
Турнир начнется в Барнауле в 10:00 на улице Льва Толстого, 30, в кафе "ВАРЯ" Izakaya bar.
10:39:51 08-11-2023
Учатся играть в СИЗО, а потом устраивают турниры ))) !
12:18:11 08-11-2023
Бодрячком, пацанчики!!!
13:51:24 08-11-2023
слабаки... а как же гольф?
16:20:51 08-11-2023
Всё по понятиям
16:24:59 08-11-2023
Ничего поприличней не нашлось?
21:01:43 08-11-2023
Следующий турнир - в ази)))
21:47:24 08-11-2023
Цирк, цирк, цирк ... И никуда он не уехал.