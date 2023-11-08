НОВОСТИОбщество

Турнир по нардам среди адвокатов пройдет в Алтайском крае

Адвокаты будут бороться за победу в дисциплине classic

08 ноября 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 11 ноября впервые пройдет турнир по спортивным нардам среди адвокатов, сообщает "МК-Барнаул".

"Адвокаты будут бороться за победу в дисциплине classic. Это разновидность игры в длинные нарды с унифицированными правилами", – поясняет издание.

Организаторы соревнования – Федерация нард Алтайского края и Алтайская краевая коллегия адвокатов – отметили, что нарды в России официально признаны видом спорта, как шахматы и шашки.

Турнир начнется в Барнауле в 10:00 на улице Льва Толстого, 30, в кафе "ВАРЯ" Izakaya bar.

Режиссер драмтеатра сыграл в шахматы с главой федерации и рассказал о любви к спорту

Георгий Цнобиладзе провел три партии с президентом федерации шахмат региона Артемом Поломошновым
НОВОСТИСпорт
Барнаул Алтайский край Спорт Соревнования

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

10:39:51 08-11-2023

Учатся играть в СИЗО, а потом устраивают турниры ))) !

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:11 08-11-2023

Бодрячком, пацанчики!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:51:24 08-11-2023

слабаки... а как же гольф?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:51 08-11-2023

Всё по понятиям

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:59 08-11-2023

Ничего поприличней не нашлось?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

21:01:43 08-11-2023

Следующий турнир - в ази)))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:47:24 08-11-2023

Цирк, цирк, цирк ... И никуда он не уехал.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров