Турнир по нардам среди адвокатов пройдет в Алтайском крае

Адвокаты будут бороться за победу в дисциплине classic

08 ноября 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 11 ноября впервые пройдет турнир по спортивным нардам среди адвокатов, сообщает "МК-Барнаул".

"Адвокаты будут бороться за победу в дисциплине classic. Это разновидность игры в длинные нарды с унифицированными правилами", – поясняет издание.

Организаторы соревнования – Федерация нард Алтайского края и Алтайская краевая коллегия адвокатов – отметили, что нарды в России официально признаны видом спорта, как шахматы и шашки.

Турнир начнется в Барнауле в 10:00 на улице Льва Толстого, 30, в кафе "ВАРЯ" Izakaya bar.