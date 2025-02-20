Заменит ли Алтай закрытую Анапу и правда ли, что летом в Горном ждут туристический бум?

Путевки активно покупать начали с января, в некоторых отелях на летний сезон уже заканчиваются места. Эксперты объяснили, с чем связан такой бум

20 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Отдых в Горном Алтае / Фото: unsplash.com/Aleksandra Sapozhnikova

Продажи путевок в Горный Алтай на лето 2025 года у туроператоров бьют рекорды: показатели уже на треть превышают прошлогодние, несмотря на рост цен. А в некоторых отелях заканчиваются места. Связана ли такая тенденция с экологической катастрофой в Анапе и какие прогнозы делают эксперты на предстоящий сезон, читайте в материале amic.ru.

Ожидается ли на Алтае туристический бум?

Активный спрос на отдых в Горном в турагентствах Алтайского края начали фиксировать еще в январе, как только стартовало раннее бронирование. По сравнению с прошлым годом показатели опережают прошлогодние примерно на 30%, и они продолжают расти, сообщила amic.ru директор туроператора "Охота" Наталья Белоусова.

Прогнозы о том, что на фоне экологической катастрофы в Анапе летом 2025 года Горный может оттянуть на себя часть туристов, звучали в федеральных СМИ. Однако наши эксперты повышенный интерес к Алтаю все-таки объясняют другими факторами.

"Часть туристов из Западной Сибири, которые собирались в Анапу, из-за разлива мазута могли отдать предпочтение Алтаю. Но основной рост интереса мы связываем с появлением у нас новых классных мест для отдыха, инфраструктуры и высокого уровня отелей, в которых клиенты хотят успеть забронировать места", – говорит Наталья Белоусова.

Директор офиса продаж компании "Пегас туристик Барнаул" Ольга Ришко тоже убеждена, что переопределения потока туристов на Алтай из-за срыва купального сезона в Анапе не будет. Она отмечает, что море и горы – это совершенно разные концепции отдыха. И тем, кому нужны пляж и солнце, будут рассматривать заграницу или такие альтернативные российские направления, как Сочи, Абхазия, Дагестан и Калининград.

При этом на Алтай эксперт прогнозирует большой турпоток. Ольга Ришко напомнила, что это направление жители европейской части России открыли во время пандемии. Сейчас в масштабах страны Горный становится все более востребованным, а увеличение прямых рейсов в Горно-Алтайск сделает Алтай еще более привлекательным.

"С учетом того, что увеличивается количество прямых рейсов в Горно-Алтайск из Москвы и Санкт-Петербурга, спрос на Горный у жителей средней полосы России в этом году будет только расти. Кроме того, чем больше будет рейсов, тем дешевле билет. Способствует турпотоку и появление настоящих пятизвездочных отелей с хорошим сервисом, что тоже привлекает европейских туристов", – говорит Ольга Ришко.

На сколько увеличились цены на отдых в Горном?

Большинство отелей в Горном Алтае уже определились с ценами на предстоящий турсезон. В среднем прайс вырос по отношению к прошлому году на 15–20%, уточняет Наталья Белоусова.

Так, сутки проживания в небольшом номере экономкласса без удобств обойдутся для пары минимум в 2,5 тыс. руб. На базах средней ценовой категории цены варьируются от 6 до 8 тысяч рублей за сутки. За эту сумму можно снять номер на двоих в корпусе или отдельно стоящий домик с удобствами.

Отдых в просторном номере одного из пятизвездочных отелей Алтая обойдется минимум в четыре раза дороже. Средняя стоимость в VIP-отелях колеблется от 35 до 45 тыс. руб. за сутки. Именно эти современные комплексы, которые предлагают широкий спектр отдыха разного уровня, сейчас являются самыми востребованными, говорит Наталья Белоусова.

Она также отметила, что туристы становятся более требовательными. Если раньше из параметров был домик на двоих с видом на Катунь, то теперь пожеланий стало намного больше. Самое главное – чем я смогу заняться на Алтае? Просят разработать программу с широким перечнем вариантов досуга. Поступают даже запросы сфотографировать тренажерный зал, чтобы им заранее разработали программу на время отпуска.

"Туристы стали более изощренными. Они много где побывали и сейчас хотят высокого сервиса. Если несколько лет назад их устраивал отдых в домиках, поездка на общие экскурсии и конные походы, то теперь все чаще от клиентов поступает запрос на индивидуальность. Многие хотят, чтобы их индивидуально встретили в аэропорту, провел индивидуальный гид, а проживать они хотят в отдалении, в полном уединении с природой. И индустрия под эти запросы подстраивается, поэтому мы ждем только увеличения турпотока", – говорит Наталья.