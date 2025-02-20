Заменит ли Алтай закрытую Анапу и правда ли, что летом в Горном ждут туристический бум?
Путевки активно покупать начали с января, в некоторых отелях на летний сезон уже заканчиваются места. Эксперты объяснили, с чем связан такой бум
20 февраля 2025, 09:15, ИА Амител
Продажи путевок в Горный Алтай на лето 2025 года у туроператоров бьют рекорды: показатели уже на треть превышают прошлогодние, несмотря на рост цен. А в некоторых отелях заканчиваются места. Связана ли такая тенденция с экологической катастрофой в Анапе и какие прогнозы делают эксперты на предстоящий сезон, читайте в материале amic.ru.
Ожидается ли на Алтае туристический бум?
Активный спрос на отдых в Горном в турагентствах Алтайского края начали фиксировать еще в январе, как только стартовало раннее бронирование. По сравнению с прошлым годом показатели опережают прошлогодние примерно на 30%, и они продолжают расти, сообщила amic.ru директор туроператора "Охота" Наталья Белоусова.
Прогнозы о том, что на фоне экологической катастрофы в Анапе летом 2025 года Горный может оттянуть на себя часть туристов, звучали в федеральных СМИ. Однако наши эксперты повышенный интерес к Алтаю все-таки объясняют другими факторами.
"Часть туристов из Западной Сибири, которые собирались в Анапу, из-за разлива мазута могли отдать предпочтение Алтаю. Но основной рост интереса мы связываем с появлением у нас новых классных мест для отдыха, инфраструктуры и высокого уровня отелей, в которых клиенты хотят успеть забронировать места", – говорит Наталья Белоусова.
Директор офиса продаж компании "Пегас туристик Барнаул" Ольга Ришко тоже убеждена, что переопределения потока туристов на Алтай из-за срыва купального сезона в Анапе не будет. Она отмечает, что море и горы – это совершенно разные концепции отдыха. И тем, кому нужны пляж и солнце, будут рассматривать заграницу или такие альтернативные российские направления, как Сочи, Абхазия, Дагестан и Калининград.
При этом на Алтай эксперт прогнозирует большой турпоток. Ольга Ришко напомнила, что это направление жители европейской части России открыли во время пандемии. Сейчас в масштабах страны Горный становится все более востребованным, а увеличение прямых рейсов в Горно-Алтайск сделает Алтай еще более привлекательным.
"С учетом того, что увеличивается количество прямых рейсов в Горно-Алтайск из Москвы и Санкт-Петербурга, спрос на Горный у жителей средней полосы России в этом году будет только расти. Кроме того, чем больше будет рейсов, тем дешевле билет. Способствует турпотоку и появление настоящих пятизвездочных отелей с хорошим сервисом, что тоже привлекает европейских туристов", – говорит Ольга Ришко.
На сколько увеличились цены на отдых в Горном?
Большинство отелей в Горном Алтае уже определились с ценами на предстоящий турсезон. В среднем прайс вырос по отношению к прошлому году на 15–20%, уточняет Наталья Белоусова.
Так, сутки проживания в небольшом номере экономкласса без удобств обойдутся для пары минимум в 2,5 тыс. руб. На базах средней ценовой категории цены варьируются от 6 до 8 тысяч рублей за сутки. За эту сумму можно снять номер на двоих в корпусе или отдельно стоящий домик с удобствами.
Отдых в просторном номере одного из пятизвездочных отелей Алтая обойдется минимум в четыре раза дороже. Средняя стоимость в VIP-отелях колеблется от 35 до 45 тыс. руб. за сутки. Именно эти современные комплексы, которые предлагают широкий спектр отдыха разного уровня, сейчас являются самыми востребованными, говорит Наталья Белоусова.
Она также отметила, что туристы становятся более требовательными. Если раньше из параметров был домик на двоих с видом на Катунь, то теперь пожеланий стало намного больше. Самое главное – чем я смогу заняться на Алтае? Просят разработать программу с широким перечнем вариантов досуга. Поступают даже запросы сфотографировать тренажерный зал, чтобы им заранее разработали программу на время отпуска.
"Туристы стали более изощренными. Они много где побывали и сейчас хотят высокого сервиса. Если несколько лет назад их устраивал отдых в домиках, поездка на общие экскурсии и конные походы, то теперь все чаще от клиентов поступает запрос на индивидуальность. Многие хотят, чтобы их индивидуально встретили в аэропорту, провел индивидуальный гид, а проживать они хотят в отдалении, в полном уединении с природой. И индустрия под эти запросы подстраивается, поэтому мы ждем только увеличения турпотока", – говорит Наталья.
09:43:55 20-02-2025
Что до Горного не знаю. в феврале началась бронь на соленые озера (Завьялово,Гуселетово).. Цены космические, дозвониться сложно, хорошие домики уже разобрали.
09:45:42 20-02-2025
испортили горный.
ехать туда нет желания
09:55:22 20-02-2025
За сарайку без удобств хотят 2.5 тысячи за сутки. 10 лет назад это стоило 500-700 рублей.
10:00:06 20-02-2025
Гость (09:55:22 20-02-2025) За сарайку без удобств хотят 2.5 тысячи за сутки. 10 лет наз... хватают ртом и опой... посчитала... по тем же деньгам в Турцию полечу на All
11:33:23 20-02-2025
Гость (10:00:06 20-02-2025) хватают ртом и опой... посчитала... по тем же деньгам в Турц... Абсолютно верно, или в марте Азур запускает полетную программу во Вьетнам, Нячанг, там просто шикарный пляж, может туда снова рвану, там как раз летом самый сезон, горы фруктов и морепродуктов.
12:03:33 20-02-2025
Гость (09:55:22 20-02-2025) За сарайку без удобств хотят 2.5 тысячи за сутки. 10 лет наз... ну вы сравнили красное с кислым. где мы и где 2014 год?
10:18:28 20-02-2025
Перераспределяют московские деньги в свою пользу. Просто бизнес.
10:21:33 20-02-2025
Никто Анапу не "закрывал", откуда такие сведения? Как ехали, так и едут, еще и цены за бронь еще те.
10:30:38 20-02-2025
Иванна (10:21:33 20-02-2025) Никто Анапу не "закрывал", откуда такие сведения? Как ехали,... ее "закрыли" для себя здравомыслящие люди зная что там экологическая катастрофа
11:15:03 20-02-2025
Иванна (10:21:33 20-02-2025) Никто Анапу не "закрывал", откуда такие сведения? Как ехали,... Готовы рискнуть своим здоровьем, поплавав в море с мазутом и полежав на нем на пляже? Последнее, что всплывало по этому поводу - что на пляжах поможет только полная замена песка. Ну а с гальки мазут вообще никто не знает, как убирать - технологии нет.
19:33:48 20-02-2025
Гость (11:15:03 20-02-2025) Готовы рискнуть своим здоровьем, поплавав в море с мазутом и... Только замена гравия
10:40:40 20-02-2025
Горный всегда дорогой был но в этом году думаю ажиотажа не будет хотя они и рассчитывают еще выше цены задрать, но фиг им. Все прозападные курорты снова пооткрывают из за сьема санкций
Турция снова откроет дешевый турпоток
А я в Новосиб намылился. В меге снова ИКЕя откроется к лету
11:29:21 20-02-2025
холмс (10:40:40 20-02-2025) Горный всегда дорогой был но в этом году думаю ажиотажа не б... эк вас штырит...
10:48:40 20-02-2025
Приморский край получше Крыма будет однако и получше Горного...Камчатка-туда поеду летом...Сахалин...красота неописуемая...
11:16:32 20-02-2025
Олег (10:48:40 20-02-2025) Приморский край получше Крыма будет однако и получше Горного... в приморье тихий океан. Начиная от акул, ядовитых медуз, морских ядовитых змей плюсом на суше медведей полно которые с удовольствием вами пообедают при удобном случае
в Крыму ничего этого нет. В море только дельфинчики из крупных морских обитателей и все
11:31:48 20-02-2025
Гость (11:16:32 20-02-2025) в приморье тихий океан. Начиная от акул, ядовитых медуз, мор... А мужики то не знают, ты прямо Америку открыл ! :-)
Там в сезон на пляжах купаются десятки, если не сотни тысяч людей и я что-то ни разу не слышал чтобы там кого-то сожрала акула в отличие от того же Египта. И я лично там отдыхал, все нормально было, море хорошее, инфраструктура пляжная конечно никакая, как в Анапе, дорого и убого, это да.
11:32:34 20-02-2025
Гость (11:16:32 20-02-2025) в приморье тихий океан. Начиная от акул, ядовитых медуз, мор... "Во время атаки на Севастополь погибла девятилетняя дочь заместителя главы Магадана Олега Аверьянова, сообщили в мэрии. Как сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, в результате удара по Севастополю пострадали 27 детей, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
«В результате ракетной атаки в Севастополе среди погибших есть дети, в том числе девятилетняя София — дочь Олега Владимировича. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Выражаем глубочайшие соболезнования Олегу Владимировичу, его супруге, родным и близким девочки», — сказано в сообщении." А в остальном вы правы, Крым - райское место.
11:23:08 20-02-2025
меня вообще удивляют люди - забычатся и прут в страны про которые знать не знают ничего
много барнаульцев например прется в тайланд, шри ланку, итд итп и знать не знают о глобальной эпидемии проказы там. Прутся с детьми туда. А проказа это такая болезнь которой можно заразиться просто взявшись за грязную ручку поручень итд итп и заражение не почувствуешь а почувствуешь только лет через пять - десять. Шишка в носу или ухе или на губа появится, потом много шишек потом начинает отваливаться нос, губы, веки, потом отваливаются ноги, руки и остановить невозможно - неизлечимо
И все десять лет человек не зная о том что заражен разносит заразу например на работе и заражает других людей
11:57:35 20-02-2025
Гость (11:23:08 20-02-2025) меня вообще удивляют люди - забычатся и прут в страны про ко... О боже... В каком холодильнике вы просидели всю свою жизнь? Заразиться лепрой можно только при длительном контакте с больным, который не получает лечения. И она давным-давно лечится.
13:00:48 20-02-2025
Гость (11:57:35 20-02-2025) О боже... В каком холодильнике вы просидели всю свою жизнь? ... да я разве про лепру? в юго восточной азии можно подцепить все что угодно начиная от эболы и кончая 520 видами СПИДА котрые больничным тестом из всех регистрируются только 20 видов. Остальные не определяются и не лечатся. В больнице потом определят мол помер от сердца и всего делов
я уж не говорю про насекомых. Про тетку которой череп в Склифосовского вскрывали и куколок из мозгов доставали -ей в ухо на отдыхе муха отложила яйца которые вылупились и прогрызли мозги
и другую тетку у которой черви перемещались под кожей - их ловить пришлось
13:25:13 20-02-2025
Гость (13:00:48 20-02-2025) да я разве про лепру? в юго восточной азии можно подцепить в... А не расскажите по какой причине, с таким количеством смертельных болезней, ЮВА еще не вымерла? Мухи в уши только туристам лезут, а на местных у них табу?
13:39:59 20-02-2025
Гость (13:00:48 20-02-2025) да я разве про лепру? в юго восточной азии можно подцепить в... А кто про проказу писал, Пушкин?.. И да, эпидемия ВИЧ вполне себе присутствует и на Родине. А с учетом того, что сейчас полно антипрививочников и на это дело еще и отсутствие вакцин накладывается - корь, свинка, коклюш, тубик, бешенство и прочие прелестные и уже давно забытые болячки радостно приветствуют вас.
14:20:39 20-02-2025
Гость (13:00:48 20-02-2025) да я разве про лепру? в юго восточной азии можно подцепить в... Иди лучше к психиатру голову лечи
16:48:03 20-02-2025
Гость (13:00:48 20-02-2025) да я разве про лепру? в юго восточной азии можно подцепить в... у вас хороший слог. Я бы на вашем месте сценарий для Спилберга написал.
16:59:52 20-02-2025
Гена (16:48:03 20-02-2025) у вас хороший слог. Я бы на вашем месте сценарий для Спилбер... Лучше для Гая Ричи. У него страшилки смешные лучше получаются. И дешевле чем у Спилберга.
16:55:45 20-02-2025
Гость (13:00:48 20-02-2025) да я разве про лепру? в юго восточной азии можно подцепить в... ого, батенька-то - затейник. СПИДом заразиться - это надо прям ОТДЫХАТЬ с размахом. Мне и тут-то проблематично им заразиться: маникюр не делаю, в отшибленные стоматологические клиники не хожу, ну а традиционный путь заражения (нарко и секс с посторонними) для меня лично не существует. Я скучно живу? зато отдыхаю там, где мне нравится: на теплом ласковом чистом море с любимым человеком, в Европе (если есть время морочиться с визой, а то сейчас только на короткий срок стали давать), да в той же Турции, тем более удоьные прямые вылеты. А вы можете хоть с медведЯми, хоть в мазуте, хоть под бомбами - ваше право. Но СПИДа берегитесь, не увлекайтесь там
15:12:57 21-02-2025
Гость (16:55:45 20-02-2025) ого, батенька-то - затейник. СПИДом заразиться - это надо пр... ну давайте давайте но хочу сказать вам что вы свою жизнь сильно подвергаете опасности
вам могут просто подсыпать яду любой европеец служащий зная что вы из России или подрезать трос или еще что нибудь подобное
а в больнице вас врач или медсестра происхождения сами понимаете какого может прост вам добавить яду в укол. Запомните отдыхать надо среди друзей а не у врагов
09:13:39 22-02-2025
Гость (11:57:35 20-02-2025) О боже... В каком холодильнике вы просидели всю свою жизнь? ... Были с мужем в Тайланде в 2019г, через месяц муж стал мучатся с желудком, сдал анализы - хеликобактер! Привет из Тайланда! Очень любим Китай, были там 8 раз и вот в прошло году, чёрт меня дёрнул, взяли с собой в Пекин пятилетнего внука - Диснейленд, Пекинский зоопарк с пандами, дельфинарий и тд, и пт! Примерно через месяца 3-4 внуку делали манту, которая была увеличена в 4 раза! Пришлось пролечить ребенка серьёзными лекарствами от туберкулёза! Я прочитала, что в Китае он очень распространён и если слабый иммунитет, то можно легко подцепить в таких массовых местах! Теперь я сто раз подумаю, прежде чем куда либо ехать!
11:31:43 20-02-2025
До лета успеют море выкопать?
12:09:51 20-02-2025
Гость (11:31:43 20-02-2025) До лета успеют море выкопать?... Ну если хохлов помочь попросят, то запросто)))
11:45:37 20-02-2025
Горный для европейской части - невозвратное направление. Прилетел (задорого), поставил галку - "был" и опять в свою Турцию, да хоть куда. Хоть в Европу (через Стамбул, Тбилиси и пр.) - из Москвы недорого. Поэтому, на какой такой прям бум они рассчитывают? Опоздали уже. Если снимут санкции, все невыездные поедут по привычным качественным направлениям. Но никак не в это село с единственным отелем. Местным то туда уже ехать неохота, если не пьешь как лошадь. Как вспомню...пффф. То, зачем туда едет большая часть местных (не все, коненчо, но все же): баня-бухло-шашлык можно и в условном Санниково
01:12:27 21-02-2025
Гость (11:45:37 20-02-2025) Горный для европейской части - невозвратное направление. При... Вот согласен. Можно без ночлега на день сгонять и вернуться при великой тоске, но и её нет.
13:03:41 20-02-2025
Алтай конечно это что то особенное, не 5* ( там и 2* много). Но! Здорово! Потом маленько листами надо шевелить, а то отрафируются ижизнь активнее.
16:36:37 20-02-2025
Главное, чтоб из Горного пустыню не сделали... Он природой ценится, а не вип-отелями...
16:43:17 20-02-2025
Гость (11:57:35 20-02-2025) О боже... В каком холодильнике вы просидели всю свою жизнь? ... В смысле? Нос , уши могут вырасти? Если так, то не страшно.
19:55:15 20-02-2025
Ну не знаю .Уже несколько лет нет желания ехать в Горный-цены для москвичей, хотя сервис отстает , пробки в каждой деревне, толпы везде.И конечнл море горами точно не заменить.
01:09:51 21-02-2025
Почему нет пометки, что это реклама? Сделайте уже червонец минималку и во все медиа такие статьи кидайте! Москва и все богатые регионы оценят. А мы всё равно не проходим туда с нашими доходами.
10:38:10 21-02-2025
Всё что пишут про цены, это брехня. По крайней мере в Верхнем Алтае. Здесь нет таких толп туристов, хотя самая ,пожалуй, красивая природа. И цены вполне демократичны( 2.5 тысяч домик на двоих со всеми удобствами, и питание не дорогое). Просто здесь люди не избалованы переизбытком отдыхающих, и понимают, что живут далеко. А если ещё и цены задирать, то и работать не для кого будет.
09:50:45 23-02-2025
Алтай. (10:38:10 21-02-2025) Всё что пишут про цены, это брехня. По крайней мере в Верхне... Ни разу не была в ГА. Куда посоветуете съездить, чтобы бюджетно на недельку?
14:18:49 21-02-2025
На Алтае отдыхать можно день или два глуша водку.Больше там смотреть нечего
20:09:06 21-02-2025
гость (14:18:49 21-02-2025) На Алтае отдыхать можно день или два глуша водку.Больше там ... Это вы про себя пишите. Сочувствую вам. И рада что не приедите: Алтай для других людей!
21:37:14 21-02-2025
гость (14:18:49 21-02-2025) На Алтае отдыхать можно день или два глуша водку.Больше там ... На водку можешь не выходя из дома смотреть. В АК прикинь есть и горы и тайга и степь и холодные реки и теплые соленые озера, розовые тоже есть, но тебе не понять глуши родимую по 2 дня, лучше по 10 чтоб до Алтая не доехал.))
08:55:28 23-02-2025
Алтай превратили в источник заработка. Сотни новых баз вдоль Чуйского тракта, элитные отели от известных банков, одновременное уничтожение уникальных экологических мест. Но самое интересное, что на Алтае абсолютно не чувствуется Сила. Хакасия пока остаётся более таинственной и мистической. Но и её тысячи озёр и менгиров уже подгребают под себя московские бизнесмены, уничтожая места Силы, уникальность и привлекательность.
14:50:13 24-02-2025
Олег (10:48:40 20-02-2025) Приморский край получше Крыма будет однако и получше Горного... Ну если не боитесь комаров размером с голову , в Горном в этом смысле - рай, нет кусачих