Астрологи рекомендуют 30 мая проявлять милосердие и ни в коем случае не злиться на окружающих

30 мая 2023, 06:45, Анастасия Бичакова

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В этом году последний вторник мая – удачный день, чтобы исполнить давние мечты и осуществить задуманное. Главное при этом – не сдаваться, даже если случилась неудача, и не делать зла другим людям.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 30 мая – в материале amic.ru.

1 Овен Овны, 30 мая вам следует проявить интуицию и находчивость. Не отказывайтесь от намеченных планов, двигайтесь вперёд, к своим целям, и не оставляйте начатое незаконченным.

2 Телец Тельцы, сегодня вы узнаете важные новости – возможно, о проблемах, которые могут касаться как семьи, так и работы. Чтобы решить их, не бойтесь просить помощи у близких и коллег.

3 Близнецы Сегодняшний вторник – ваш звёздный час. Проявите все свои способности и умения, чтобы осуществить давнюю мечту. А ещё для вас это день любви и заботы, проявляйте их к родным. Хорошие поступки вернутся к вам бумерангом.

4 Рак Ракам сегодня не рекомендуется "уходить в себя". Будьте общительными и ваши дела точно пойдут в гору.

5 Лев Для Львов 30 мая – прекрасная дата, чтобы начать учиться новому. Знания, которые вы получите, хорошо усвоятся и в дальнейшем помогут вам в работе.

6 Дева Не ссорьтесь с коллегами и проявите к ним понимание в решении сложных вопросов. Конфликт, начавшийся 30 мая, может сильно затянуться.

7 Весы Весам в этот день не стоит браться за серьёзную работу и пытаться произвести впечатление на окружающих. Всё это может внезапно обернуться крахом.

8 Скорпион На смену вчерашнему тяжёлому состоянию вы почувствуете ощущение лёгкости и свободы. Совершайте добрые поступки и жизнь будет к вам благосклонна.

9 Стрелец Стрельцы, не нагружайте себя работой. Ненадолго остановитесь и созерцайте. Можно, к примеру, заняться творчеством – это поможет вам восполнить потраченную энергию.

10 Козерог В этот вторник оставайтесь упёртым. Не давайте другим людям ставить под сомнение вашу точку зрения.

11 Водолей Сегодня Водолеям лучше не прятать свою индивидуальность. На работе она поможет выделиться на фоне остальных сотрудников, но не забывайте прилагать усилия и проявлять усердие.