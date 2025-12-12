У экс-чиновника из Бийска изъяли восемь заграничных квартир и другое имущество на 300 млн
Он владел недвижимостью в Турции, Грузии и Таиланде
12 декабря 2025, 14:20, ИА Амител
Суд в Новосибирске изъял имущество на 300 млн рублей у экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова из Бийска, сообщает РИА Новости.
«В доход государства обращено 13 транспортных средств, три земельных участка, жилой дом, одна квартира, три нежилых помещения, в том числе восемь квартир, расположенных за границей, а также 100% доли в уставном капитале ООО "Алтайская транспортная компания"», – говорится в ответе суда на запрос агентства.
По данным Генпрокуратуры, которая и подала иск об изъятии, Фролов в период госслужбы с 2002 по 2024 год приобрел имущество на 347 млн рублей. Недвижимость у него, по информации ведомства, располагается в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции, Грузии и Таиланде. Гособвинитель полагает, что эти богатства несоразмерны уровню его официальных доходов и получены коррупционным путем.
В ведомстве отметили, что до службы и после увольнения Фролов не был официально руководителем или учредителем каких-либо коммерческих организаций, не был предпринимателем или самозанятым.
Решение суда пока не вступило в законную силу. Уголовное дело в отношении Фролова рассмотрит Центральный районный суд Кемерова.
Ранее бывший чиновник из Перми присвоил полмиллиона рублей благотворительного фонда, затем получил взятку от бизнесмена. А чтобы избежать ответственности, подписал контракт и отправился в зону СВО. Но там его снова задержали – за попытку подкупа военных.
14:25:07 12-12-2025
Это у бийских...
А у барнаульских, их начальников, тогда сколько и где?
14:29:45 12-12-2025
Гость (14:25:07 12-12-2025) Это у бийских...А у барнаульских, их начальников, тогда ... Критическое мышление. Вы правы здесь размах больше, а в столице ещё больше. Они же потом как пацаны длинной своих яхт мерятся. Ребятишки эти)))
14:35:36 12-12-2025
Гость (14:25:07 12-12-2025) Это у бийских...А у барнаульских, их начальников, тогда ...
У барнаульских примерно там же, но больше. А вот у московских...
14:35:58 12-12-2025
Гость (14:25:07 12-12-2025) Это у бийских...А у барнаульских, их начальников, тогда ...
доберутся и до них, не переживайте
15:37:50 12-12-2025
Гость (14:35:58 12-12-2025) доберутся и до них, не переживайте...
Не переживаю, не доберутся никогда. Так что можете успокоиться.
15:38:30 12-12-2025
Гость (14:35:58 12-12-2025) доберутся и до них, не переживайте... Блажен кто верует
14:43:43 12-12-2025
Что значит изъяли? Хаты заграничные продали на торгах и доход в бюджет РФ запулили? А Турция член НАТЫ, она согласна с таким решением?
17:12:10 12-12-2025
Гость (14:43:43 12-12-2025) Что значит изъяли? Хаты заграничные продали на торгах и дохо... Кто меня минусует? Те, кому эти хаты не достались? Так вам и надо!
20:56:59 13-12-2025
Гость (17:12:10 12-12-2025) Кто меня минусует? Те, кому эти хаты не достались? Так вам и... Так вам лошарикам и надо. Вы начальству лизали, в надежде ближе к кормушке залезть, а теперь минусуете, думая, что следующий начальник вас за мастерское владение языком приподнимет немного..
Ожидаю минусов.
16:18:37 12-12-2025
Ещё хотят ,чтоб декларации об их доходах не попадали на общее обозрение.
16:46:31 12-12-2025
Около 50 лет прожил при СССР.Там тоже воровства было прилично, но чтобы в таких различных структурах и объемах - не припомню.Тогда за воровство, по-моему, от 10 тыс.руб. вплоть до расстрела.Может, правильно китайцы продолжают делать?
20:18:23 12-12-2025
Горожанин. (16:46:31 12-12-2025) Около 50 лет прожил при СССР.Там тоже воровства было приличн...
Современная Россия в отличие от Китая смогла совершить невероятное - вобрала в себя худшие черты из СССР и худшее от капитализма
21:36:43 12-12-2025
Горожанин. (16:46:31 12-12-2025) Около 50 лет прожил при СССР.Там тоже воровства было приличн... В особо крупных да вплоть до высшей меры, там и срока до 25 были
22:46:36 12-12-2025
Капиталисты своими действиями возвращают социализм.
20:50:02 13-12-2025
Он же не один хапал. Всех подельников, а их наберется не менее десятка, отправить на добычу урановой руды пожизненно. Имущество изъять ВСЁ. Детишки сами наворуют.