У экс-чиновника из Бийска изъяли восемь заграничных квартир и другое имущество на 300 млн

Он владел недвижимостью в Турции, Грузии и Таиланде

12 декабря 2025, 14:20, ИА Амител

Суд в Новосибирске изъял имущество на 300 млн рублей у экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова из Бийска, сообщает РИА Новости.

«В доход государства обращено 13 транспортных средств, три земельных участка, жилой дом, одна квартира, три нежилых помещения, в том числе восемь квартир, расположенных за границей, а также 100% доли в уставном капитале ООО "Алтайская транспортная компания"», – говорится в ответе суда на запрос агентства.

По данным Генпрокуратуры, которая и подала иск об изъятии, Фролов в период госслужбы с 2002 по 2024 год приобрел имущество на 347 млн рублей. Недвижимость у него, по информации ведомства, располагается в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции, Грузии и Таиланде. Гособвинитель полагает, что эти богатства несоразмерны уровню его официальных доходов и получены коррупционным путем.

В ведомстве отметили, что до службы и после увольнения Фролов не был официально руководителем или учредителем каких-либо коммерческих организаций, не был предпринимателем или самозанятым.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Уголовное дело в отношении Фролова рассмотрит Центральный районный суд Кемерова.

Ранее бывший чиновник из Перми присвоил полмиллиона рублей благотворительного фонда, затем получил взятку от бизнесмена. А чтобы избежать ответственности, подписал контракт и отправился в зону СВО. Но там его снова задержали – за попытку подкупа военных.

На Алтае бывших полицейских и чиновника осудили за махинации с землей и большую взятку

В частности, помогли бизнесмену оформить в собственность его супруги землю в Майминском районе
Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

14:25:07 12-12-2025

Это у бийских...
А у барнаульских, их начальников, тогда сколько и где?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:45 12-12-2025

Гость (14:25:07 12-12-2025) Это у бийских...А у барнаульских, их начальников, тогда ... Критическое мышление. Вы правы здесь размах больше, а в столице ещё больше. Они же потом как пацаны длинной своих яхт мерятся. Ребятишки эти)))

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:36 12-12-2025

Гость (14:25:07 12-12-2025) Это у бийских...А у барнаульских, их начальников, тогда ...
У барнаульских примерно там же, но больше. А вот у московских...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:58 12-12-2025

Гость (14:25:07 12-12-2025) Это у бийских...А у барнаульских, их начальников, тогда ...
доберутся и до них, не переживайте

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:50 12-12-2025

Гость (14:35:58 12-12-2025) доберутся и до них, не переживайте...
Не переживаю, не доберутся никогда. Так что можете успокоиться.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:38:30 12-12-2025

Гость (14:35:58 12-12-2025) доберутся и до них, не переживайте... Блажен кто верует

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:43 12-12-2025

Что значит изъяли? Хаты заграничные продали на торгах и доход в бюджет РФ запулили? А Турция член НАТЫ, она согласна с таким решением?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:12:10 12-12-2025

Гость (14:43:43 12-12-2025) Что значит изъяли? Хаты заграничные продали на торгах и дохо... Кто меня минусует? Те, кому эти хаты не достались? Так вам и надо!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:56:59 13-12-2025

Гость (17:12:10 12-12-2025) Кто меня минусует? Те, кому эти хаты не достались? Так вам и... Так вам лошарикам и надо. Вы начальству лизали, в надежде ближе к кормушке залезть, а теперь минусуете, думая, что следующий начальник вас за мастерское владение языком приподнимет немного..

Ожидаю минусов.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

16:18:37 12-12-2025

Ещё хотят ,чтоб декларации об их доходах не попадали на общее обозрение.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

16:46:31 12-12-2025

Около 50 лет прожил при СССР.Там тоже воровства было прилично, но чтобы в таких различных структурах и объемах - не припомню.Тогда за воровство, по-моему, от 10 тыс.руб. вплоть до расстрела.Может, правильно китайцы продолжают делать?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:18:23 12-12-2025

Горожанин. (16:46:31 12-12-2025) Около 50 лет прожил при СССР.Там тоже воровства было приличн...
Современная Россия в отличие от Китая смогла совершить невероятное - вобрала в себя худшие черты из СССР и худшее от капитализма

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:36:43 12-12-2025

Горожанин. (16:46:31 12-12-2025) Около 50 лет прожил при СССР.Там тоже воровства было приличн... В особо крупных да вплоть до высшей меры, там и срока до 25 были

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:46:36 12-12-2025

Капиталисты своими действиями возвращают социализм.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:50:02 13-12-2025

Он же не один хапал. Всех подельников, а их наберется не менее десятка, отправить на добычу урановой руды пожизненно. Имущество изъять ВСЁ. Детишки сами наворуют.

  -1 Нравится
Ответить
