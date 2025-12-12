У экс-чиновника из Бийска изъяли восемь заграничных квартир и другое имущество на 300 млн

Он владел недвижимостью в Турции, Грузии и Таиланде

12 декабря 2025, 14:20, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Суд в Новосибирске изъял имущество на 300 млн рублей у экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова из Бийска, сообщает РИА Новости.

«В доход государства обращено 13 транспортных средств, три земельных участка, жилой дом, одна квартира, три нежилых помещения, в том числе восемь квартир, расположенных за границей, а также 100% доли в уставном капитале ООО "Алтайская транспортная компания"», – говорится в ответе суда на запрос агентства.

По данным Генпрокуратуры, которая и подала иск об изъятии, Фролов в период госслужбы с 2002 по 2024 год приобрел имущество на 347 млн рублей. Недвижимость у него, по информации ведомства, располагается в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции, Грузии и Таиланде. Гособвинитель полагает, что эти богатства несоразмерны уровню его официальных доходов и получены коррупционным путем.

В ведомстве отметили, что до службы и после увольнения Фролов не был официально руководителем или учредителем каких-либо коммерческих организаций, не был предпринимателем или самозанятым.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Уголовное дело в отношении Фролова рассмотрит Центральный районный суд Кемерова.

Ранее бывший чиновник из Перми присвоил полмиллиона рублей благотворительного фонда, затем получил взятку от бизнесмена. А чтобы избежать ответственности, подписал контракт и отправился в зону СВО. Но там его снова задержали – за попытку подкупа военных.