Арестованный за коррупцию чиновник сбежал на СВО и там вновь попался на взятке

Госслужащий был готов выплатить три миллиона, чтобы его комиссовали

02 декабря 2025, 16:05, ИА Амител

Взятка, коррупция / Фото: Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Чтобы избежать тюрьмы за получение взятки, бывший чиновник из Перми отправился в зону СВО. Однако его вновь задержали за попытку подкупа военных, сообщает Baza.

Экс-руководитель Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин в 2024 году вместе с заместителем обманным путем присвоили полмиллиона рублей благотворительного фонда, а затем Дробинин получил взятку от местного бизнесмена. Во избежание уголовной ответственности в марте 2025 года бывший чиновник заключил контракт с Министерством обороны и был направлен в зону проведения СВО, в связи с чем производство по его делу приостановили.

Но ближе к концу года Дробинин, судя по всему, решил покинуть службу и попытался заплатить 3 миллиона рублей представителю Минобороны РФ, чтобы его признали негодным к военной службе и демобилизовали. В результате этих действий экс-чиновник стал объектом нового уголовного преследования.