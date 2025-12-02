НОВОСТИОбщество

Арестованный за коррупцию чиновник сбежал на СВО и там вновь попался на взятке

Госслужащий был готов выплатить три миллиона, чтобы его комиссовали

02 декабря 2025, 16:05, ИА Амител

Взятка, коррупция / Фото: Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Взятка, коррупция / Фото: Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Чтобы избежать тюрьмы за получение взятки, бывший чиновник из Перми отправился в зону СВО. Однако его вновь задержали за попытку подкупа военных, сообщает Baza

Экс-руководитель Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин в 2024 году вместе с заместителем обманным путем присвоили полмиллиона рублей благотворительного фонда, а затем Дробинин получил взятку от местного бизнесмена. Во избежание уголовной ответственности в марте 2025 года бывший чиновник заключил контракт с Министерством обороны и был направлен в зону проведения СВО, в связи с чем производство по его делу приостановили.

Но ближе к концу года Дробинин, судя по всему, решил покинуть службу и попытался заплатить 3 миллиона рублей представителю Минобороны РФ, чтобы его признали негодным к военной службе и демобилизовали. В результате этих действий экс-чиновник стал объектом нового уголовного преследования.

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Коррупция на дороге. Что грозит водителю за взятку сотруднику Госавтоинспекции

Желание избежать серьезного наказания может обернуться гораздо большими проблемами
НОВОСТИОбщество

СВО Политика Коррупция

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

16:09:38 02-12-2025

расстрелять!!!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:45 02-12-2025

Гость (16:09:38 02-12-2025) расстрелять!!!... Поддерживаю!!!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:01 02-12-2025

Расстрелять это сильно гуманно. На кол! По сантиметру в час и чтоб из макушки кол вылез.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:27 02-12-2025

Гость (16:13:01 02-12-2025) Расстрелять это сильно гуманно. На кол! По сантиметру в час ... Кошмар... С такими наклонностями вам тоже на свободе нельзя находиться...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:06:01 02-12-2025

Гость (16:57:27 02-12-2025) Кошмар... С такими наклонностями вам тоже на свободе нельзя ... Какие у меня наклонности? Что к ворам и взяточникам отвращение имею? Тогда да. А вы наверное к их "гильдии" отношение имеете, раз столько переживаний? Сами воруете/взятки хапаете или родственники?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:26:26 02-12-2025

Гость (17:06:01 02-12-2025) Какие у меня наклонности? Что к ворам и взяточникам отвращен... Мда. Нет, вообще даже близко не имею ничего общего. Но посадить человека на кол, так как вы описали- это жуть. Адекватному, нормальному человеку такое в голову не придет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:01:14 02-12-2025

Гость (20:26:26 02-12-2025) Мда. Нет, вообще даже близко не имею ничего общего. Но поса... Не волнуйтесь, чел умрет гораздо раньше, чем кол из головы вылезет так что мучится будет не так долго как хотелось бы писавшему выше.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Варнак

16:15:21 02-12-2025

Горбатого могила исправит.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:27 02-12-2025

А-ха-ха, ни что в этом мире так не постоянно как чиновничья жадность.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:45 02-12-2025

СВО - неплохая лазейка для застуканных мошенников (дабы тюрьмы избежать): загремел, например, под фанфары, взятый с поличным в момент получения взятки, - не отчаивайся, а экстренно предстань "патриотом" Отечества и "героически" запишись в его "защитники"!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:47:12 02-12-2025

Гость (17:50:45 02-12-2025) СВО - неплохая лазейка для застуканных мошенников (дабы тюрь... почему сам не записался?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:38:25 02-12-2025

Ещё один контракт подписывать придется

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров