Арестованный за коррупцию чиновник сбежал на СВО и там вновь попался на взятке
Госслужащий был готов выплатить три миллиона, чтобы его комиссовали
02 декабря 2025, 16:05, ИА Амител
Чтобы избежать тюрьмы за получение взятки, бывший чиновник из Перми отправился в зону СВО. Однако его вновь задержали за попытку подкупа военных, сообщает Baza.
Экс-руководитель Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин в 2024 году вместе с заместителем обманным путем присвоили полмиллиона рублей благотворительного фонда, а затем Дробинин получил взятку от местного бизнесмена. Во избежание уголовной ответственности в марте 2025 года бывший чиновник заключил контракт с Министерством обороны и был направлен в зону проведения СВО, в связи с чем производство по его делу приостановили.
Но ближе к концу года Дробинин, судя по всему, решил покинуть службу и попытался заплатить 3 миллиона рублей представителю Минобороны РФ, чтобы его признали негодным к военной службе и демобилизовали. В результате этих действий экс-чиновник стал объектом нового уголовного преследования.
16:09:38 02-12-2025
расстрелять!!!
16:17:45 02-12-2025
Гость (16:09:38 02-12-2025) расстрелять!!!... Поддерживаю!!!
16:13:01 02-12-2025
Расстрелять это сильно гуманно. На кол! По сантиметру в час и чтоб из макушки кол вылез.
16:57:27 02-12-2025
Гость (16:13:01 02-12-2025) Расстрелять это сильно гуманно. На кол! По сантиметру в час ... Кошмар... С такими наклонностями вам тоже на свободе нельзя находиться...
17:06:01 02-12-2025
Гость (16:57:27 02-12-2025) Кошмар... С такими наклонностями вам тоже на свободе нельзя ... Какие у меня наклонности? Что к ворам и взяточникам отвращение имею? Тогда да. А вы наверное к их "гильдии" отношение имеете, раз столько переживаний? Сами воруете/взятки хапаете или родственники?
20:26:26 02-12-2025
Гость (17:06:01 02-12-2025) Какие у меня наклонности? Что к ворам и взяточникам отвращен... Мда. Нет, вообще даже близко не имею ничего общего. Но посадить человека на кол, так как вы описали- это жуть. Адекватному, нормальному человеку такое в голову не придет.
23:01:14 02-12-2025
Гость (20:26:26 02-12-2025) Мда. Нет, вообще даже близко не имею ничего общего. Но поса... Не волнуйтесь, чел умрет гораздо раньше, чем кол из головы вылезет так что мучится будет не так долго как хотелось бы писавшему выше.
16:15:21 02-12-2025
Горбатого могила исправит.
16:20:27 02-12-2025
А-ха-ха, ни что в этом мире так не постоянно как чиновничья жадность.
17:50:45 02-12-2025
СВО - неплохая лазейка для застуканных мошенников (дабы тюрьмы избежать): загремел, например, под фанфары, взятый с поличным в момент получения взятки, - не отчаивайся, а экстренно предстань "патриотом" Отечества и "героически" запишись в его "защитники"!
18:47:12 02-12-2025
Гость (17:50:45 02-12-2025) СВО - неплохая лазейка для застуканных мошенников (дабы тюрь... почему сам не записался?
18:38:25 02-12-2025
Ещё один контракт подписывать придется