Еще у одной жительницы Барнаула ночью списали деньги от имени курганского такси "Максим"

Девушка за ночь лишилась более 11 тысяч рублей

20 января 2025, 14:00, Антон Дегтярев

Автомобиль такси / Фото сгенерировано нейросетью Kandinskiy

Еще у одной жительницы Барнаула ночью 16 января 2025 года без ее согласия списали с банковской карты деньги от имени сервиса заказа такси "Максим". Пока девушка спала, она лишилась почти 11,4 тысячи рублей. При этом никаких машин в это время пострадавшая не вызывала. Сервис же деньги возвращать отказался, горожанка обратилась в полицию и в прокуратуру. Об этом она рассказала amic.ru.

"Я сплю ночью, просыпаюсь в семь утра, смотрю в телефон – у меня списались деньги. Это произошло по той же схеме: сначала списывается 170 рублей, потом их возвращают обратно, затем списывается большая сумма – пять тысяч, потом еще пять тысяч рублей, пока на карте не будет нуля. У меня было на карте более 12 тысяч рублей, осталось 900. В такси "Максим" мне сказали, что никаких поездок у меня в приложении нет и заказов я не оформляла, в банке пояснили, что списания были в пользу такси "Максим". Сервис же говорит, что не будет возвращать деньги", – рассказала она.

Скриншоты из банковского приложения и ответ такси "Максим"/ Фото предоставлены Еленой

По словам девушки, в последний раз она пользовалась такси "Максим" 14 января 2025 года, и за тот заказ деньги с привязанной к приложению карты перешли на те же реквизиты, что и в случае "ночного списания", а именно – в курганский такси "Максим". Эту информацию Елене подтвердили в банке.

"В Сбербанке меня заверили, что получатель один и тот же, то есть такси "Максим" из Кургана, это были одни и те же реквизиты. В приложении тоже указан именно этот сервис. В поддержке "Максима" мне сказали, что я, вероятно, сообщала какие-то данные третьим лицам, посоветовали писать в правоохранительные органы. Поэтому лучше, наверное, отвязать банковские карты от приложения такси", – отметила Елена.

Напомним, что ранее о подобном случае сообщала "Инциденту Барнаул" жительница краевой столицы Алина. Она рассказала, что 12 января с карты ее матери сняли 29 тысяч рублей от имени сервиса для заказа такси "Максим" из Кургана. Ночью с карты пропало 160 рублей, которые затем вернулись на счет, после этого списалось 5160 рублей, списания продолжались до тех пор, пока на карте не осталось денег. Женщина подала заявление в полицию, там возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета", однако предупредили, что деньги ей, вероятно, никто не вернет.

В такси "Максим" выразили сожаление по поводу случившегося и сказали, что к аккаунту пользователя могли получить доступ мошенники. Компания предоставила информацию о подозрительных заказах с аккаунта женщины, чтобы найти преступников и привлечь их к ответственности. Также там отметили, что служба безопасности "Максим" активно сотрудничает с полицией при выявлении таких случаев.