Еще у одной жительницы Барнаула ночью списали деньги от имени курганского такси "Максим"
Девушка за ночь лишилась более 11 тысяч рублей
20 января 2025, 14:00, Антон Дегтярев
Еще у одной жительницы Барнаула ночью 16 января 2025 года без ее согласия списали с банковской карты деньги от имени сервиса заказа такси "Максим". Пока девушка спала, она лишилась почти 11,4 тысячи рублей. При этом никаких машин в это время пострадавшая не вызывала. Сервис же деньги возвращать отказался, горожанка обратилась в полицию и в прокуратуру. Об этом она рассказала amic.ru.
"Я сплю ночью, просыпаюсь в семь утра, смотрю в телефон – у меня списались деньги. Это произошло по той же схеме: сначала списывается 170 рублей, потом их возвращают обратно, затем списывается большая сумма – пять тысяч, потом еще пять тысяч рублей, пока на карте не будет нуля. У меня было на карте более 12 тысяч рублей, осталось 900. В такси "Максим" мне сказали, что никаких поездок у меня в приложении нет и заказов я не оформляла, в банке пояснили, что списания были в пользу такси "Максим". Сервис же говорит, что не будет возвращать деньги", – рассказала она.
По словам девушки, в последний раз она пользовалась такси "Максим" 14 января 2025 года, и за тот заказ деньги с привязанной к приложению карты перешли на те же реквизиты, что и в случае "ночного списания", а именно – в курганский такси "Максим". Эту информацию Елене подтвердили в банке.
"В Сбербанке меня заверили, что получатель один и тот же, то есть такси "Максим" из Кургана, это были одни и те же реквизиты. В приложении тоже указан именно этот сервис. В поддержке "Максима" мне сказали, что я, вероятно, сообщала какие-то данные третьим лицам, посоветовали писать в правоохранительные органы. Поэтому лучше, наверное, отвязать банковские карты от приложения такси", – отметила Елена.
Напомним, что ранее о подобном случае сообщала "Инциденту Барнаул" жительница краевой столицы Алина. Она рассказала, что 12 января с карты ее матери сняли 29 тысяч рублей от имени сервиса для заказа такси "Максим" из Кургана. Ночью с карты пропало 160 рублей, которые затем вернулись на счет, после этого списалось 5160 рублей, списания продолжались до тех пор, пока на карте не осталось денег. Женщина подала заявление в полицию, там возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета", однако предупредили, что деньги ей, вероятно, никто не вернет.
В такси "Максим" выразили сожаление по поводу случившегося и сказали, что к аккаунту пользователя могли получить доступ мошенники. Компания предоставила информацию о подозрительных заказах с аккаунта женщины, чтобы найти преступников и привлечь их к ответственности. Также там отметили, что служба безопасности "Максим" активно сотрудничает с полицией при выявлении таких случаев.
14:16:19 20-01-2025
Вот вам ответка любители перейти с нала на безнал
14:20:05 20-01-2025
какой вывод? не пользоваться услугами таксимаксим. отвязать карту от приложения, удалить и забыть навсегда
14:21:10 20-01-2025
Максимку походу кто-то начал валить, также как он в свое время положил все такси с рациями
14:57:50 20-01-2025
Не случайно Курган, видимо - родина "Максима".
14:35:01 20-01-2025
Если карта привязана к приложению-значит часто ездит на такси. Значит деньги были. Значит теперь на ОТ поездит и компенсирует траты.
Что,лень вызывать такси звонком и рассчитываться налом?
14:37:26 20-01-2025
Поэтому лучше, наверное, отвязать банковские карты от приложения такси", – отметила Елена.
Елена, лучше - это НЕ привязывать банковские карты ни к каким приложениям. Во-первых, любые деньги на банковской карте - это не ваши деньги, а деньги банка. Во-вторых, с учётом сегодняшних реалий и грядущих изменений - мошенники, банки и государство смогут пользоваться средствами с вашей карты без вашего согласия, участия и в дальнейшем. А обращаться в правоохранительные органы с подобными проблемами, ещё тот геморрой.
14:41:40 20-01-2025
Нал, господа, самое надёжное средство.
Помимо мошенников, у банков случаются сбои.
Ваши кофейни, барбершопы и спа-салоны станут вам недоступны
14:47:37 20-01-2025
при чем тут вообще такси? Деньги списаны со счета сбербанка путем взлома сервиса такси. Это проблемы банка и сервиса. Вы если вами доказано что в эти часы не были в кургане и не ездили на такси - пострадавшая. А банк обязан вернуть вам все ваши деньги и затем самостоятельно разбираться с полицией и сервисом. подавайте в суд на сбербанк и желательно коллективный иск вы и еще те кто так же пострадал
15:11:52 20-01-2025
Гость (14:47:37 20-01-2025) при чем тут вообще такси? Деньги списаны со счета сбербанка ... Вы из какой-то другой страны пишите?
15:18:04 20-01-2025
Гость (14:47:37 20-01-2025) при чем тут вообще такси? Деньги списаны со счета сбербанка ...
Из-за таких как вы у нас никогда не будет порядка и справедливости не добиться. Чтобы подать в суд ей нужно нанять адвоката и заплатить ему больше, чем у неё украдено мошенниками. Затем заплатить госпошлину. Затем неоднократно на протяжении месяцев нужно ездить в суд. У СБЕРБАНКА и МАКСИМА тоже есть адвоката. А ещё у них есть судьи. Так что ваша рекомендация крайне негативная.
15:26:40 20-01-2025
Хорошая реклама такси "Максим". Особенно для установки их приложения
15:32:27 20-01-2025
Сбербанк тут не приделах, он четко говорит, что деньги ушли на расчетный счет Такси Максим. Значит максим просто обязаны вернуть средства, за не предоставленные услуги. Просто надо подать в суд на такси Максим и пускай они разбираются как у них списание чужих средств происходит.
19:15:40 20-01-2025
ОО (15:32:27 20-01-2025) Сбербанк тут не приделах, он четко говорит, что деньги ушли... Как это не при делах? Кто данные транзакции подтвердил или проверил ?
19:23:55 20-01-2025
ОО (15:32:27 20-01-2025) Сбербанк тут не приделах, он четко говорит, что деньги ушли... Я думаю если написать в Сбербанк письменную претензию они вернут деньги, т.к. им нет смысла из-за такой суммы заморачиваться. Тем более что им нечем будет доказать, что деньги списались с ведома клиента
16:19:16 20-01-2025
Почему молчит руководство такси "максим"? Почему еще не начали расследование? Почему....???
Ждем ответ.
19:13:55 20-01-2025
Вообще банк за проверку списаний отвечает, отсюда подтверждения транзакций по СМС. Если он кому попало без подтверждения позволяет списывать средства без ведома клиента - виноват банк. Может данные карты где то утекли, а банк не делает защиту списаний. Сейчас даже если заправляешься с оплатой онлайн каждый раз приходится вводить код из СМС.
21:23:44 20-01-2025
Я вообще не держу на карте более 2-3 тыс. Если надо больше, тут же, перед покупкой пополняю карту с вклада на необходимое количество 😁
06:14:20 21-01-2025
У меня привязана карта к такси Максим. Никакого "Курган" или "Барнаул" нет после наименования, только "taximaxim.ru" и под ним слово "Такси", а не "покупка". Если карта привязана давно, отдельного возврата на "Максим" с логотипом тоже нет. Похоже на клоны магазинов, и действительно утечку данных карты.